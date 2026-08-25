Драматичная ничья в Самарканде: гол на 87-й минуте лишил «Пахтакор» победы!

·89·Спорт
Драматичная ничья в Самарканде: гол на 87-й минуте лишил «Пахтакор» победы!

Суперлига Узбекистана подарила один из самых бескомпромиссных и напряженных матчей 19-го тура, который прошел в Самарканде. Городской клуб «Динамо» принял на своем поле борющийся за чемпионство ташкентский «Пахтакор».

Судьба поединка, подарившего болельшикам огромное напряжение, решилась благодаря острым атакам в концовке матча и завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

Резкий поворот во втором тайме: гол Эркинова и ответ на 87-й минуте

Счет в матче был открыт во втором тайме:

  • Точный удар Эркинова: На 62-й минуте матча талантливый полузащитник «львов» Хожимат Эркинов поразил ворота соперника, выведя ташкентцев вперед;

  • Воля самаркандцев: Пропустив гол, «Динамо» усилило атаки и добилось результата незадолго до окончания основного времени. На 87-й минуте Фирдавс Абдурахмонов замкнул удобную передачу вышедшего на замену Бехруза Облакулова и восстановил равновесие.

Протокол матча:

  • «Динамо»: Неманов, Радаев, Штефан, Амонов (Облакулов, 62), Жумабоев, Абдусаломов, Худойбердиев, Урмонжонов (Тухтасинов, 62), Станоевич, Хайдаревич (Хайдаров, 62), Абдурахмонов;

  • «Пахтакор»: Кувватов, Саитов, Абдумажидов, Мозговой, Насруллаев, Буриев, Собирходжаев, Ибрахимов (Алижонов, 90), Эркинов (Ресан, 78), Фламарион (Хамдамов, 90), Чинеду (Айман, 78).

Чемпионская гонка и ситуация в турнирной таблице

Потеря очков в Самарканде серьезно повлияла на борьбу столичного клуба за золотые медали:

  • «Пахтакор»: Доведя количество своих очков до 40, команда занимает 2-е место, однако отставание от лидера — ферганского «Нефтчи» — увеличилось до 5 очков;

  • «Динамо»: Завоевав ценное 1 очко, самаркандцы с 26 очками расположились на 9-й строчке турнирной таблицы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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