Драматичная ничья в Самарканде: гол на 87-й минуте лишил «Пахтакор» победы!
Суперлига Узбекистана подарила один из самых бескомпромиссных и напряженных матчей 19-го тура, который прошел в Самарканде. Городской клуб «Динамо» принял на своем поле борющийся за чемпионство ташкентский «Пахтакор».
Судьба поединка, подарившего болельшикам огромное напряжение, решилась благодаря острым атакам в концовке матча и завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.
Резкий поворот во втором тайме: гол Эркинова и ответ на 87-й минуте
Счет в матче был открыт во втором тайме:
Точный удар Эркинова: На 62-й минуте матча талантливый полузащитник «львов» Хожимат Эркинов поразил ворота соперника, выведя ташкентцев вперед;
Воля самаркандцев: Пропустив гол, «Динамо» усилило атаки и добилось результата незадолго до окончания основного времени. На 87-й минуте Фирдавс Абдурахмонов замкнул удобную передачу вышедшего на замену Бехруза Облакулова и восстановил равновесие.
Протокол матча:
«Динамо»: Неманов, Радаев, Штефан, Амонов (Облакулов, 62), Жумабоев, Абдусаломов, Худойбердиев, Урмонжонов (Тухтасинов, 62), Станоевич, Хайдаревич (Хайдаров, 62), Абдурахмонов;
«Пахтакор»: Кувватов, Саитов, Абдумажидов, Мозговой, Насруллаев, Буриев, Собирходжаев, Ибрахимов (Алижонов, 90), Эркинов (Ресан, 78), Фламарион (Хамдамов, 90), Чинеду (Айман, 78).
Чемпионская гонка и ситуация в турнирной таблице
Потеря очков в Самарканде серьезно повлияла на борьбу столичного клуба за золотые медали:
«Пахтакор»: Доведя количество своих очков до 40, команда занимает 2-е место, однако отставание от лидера — ферганского «Нефтчи» — увеличилось до 5 очков;
«Динамо»: Завоевав ценное 1 очко, самаркандцы с 26 очками расположились на 9-й строчке турнирной таблицы.
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