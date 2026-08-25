«Манчестер Юнайтед» объявил о крупном трансфере на 76 миллионов евро!

·72·Спорт
«Манчестер Юнайтед» объявил о крупном трансфере на 76 миллионов евро!

В Английской Премьер-лиге официально подтверждена очередная крупная сделка летнего трансферного окна. Клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с талантливым полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба.

Это соглашение, реализованное в рамках плана по укреплению центра поля на «Олд Траффорд», стало одним из важнейших стратегических шагов «красных дьяволов» в новом сезоне.

Схема «5+1» и финансовый пакет на 76 миллионов евро

Условия подписанного между сторонами соглашения выглядят следующим образом:

  • Срок контракта: с 22-летним камерунским футболистом заключено долгосрочное соглашение по схеме «5+1» (основной контракт на 5 лет и опция продления еще на один сезон);

  • Основная сумма трансфера: «Брайтон» заработает на этом трансфере гарантированные 70 миллионов евро;

  • Бонусы: согласно условиям сделки, в зависимости от личных и командных достижений игрока будут выплачены дополнительные бонусы на сумму около 6 миллионов евро;

  • Общая стоимость: таким образом, общая стоимость сделки достигает 76 миллионов евро.

Карьера Балебы в «Брайтоне»

Камерунский талант за короткое время успел войти в число сильнейших молодых полузащитников Премьер-лиги:

  • Период в стане «чаек»: Карлос Балеба защищал цвета «Брайтона» с сезона 2023/24;

  • Статистика прошлого сезона: в прошедшем сезоне хавбек принял участие в общей сложности в 35 матчах во всех турнирах, выделяясь в центре поля своей физической мощью, высокой активностью в отборе мяча и начале атак.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» полностью уверен, что 22-летний футболист станет одним из главных опорных лидеров команды на долгие годы.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом года в Англии!Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом года в Англии!Сегодня, 05:58Драма в Саудовской Аравии: Садио Мане спасает «Ан-Наср» от поражения и приносит победуДрама в Саудовской Аравии: Садио Мане спасает «Ан-Наср» от поражения и приносит победуСегодня, 05:557 голов в Баку и гол Рахмоналиева: «Сабах» вышел в групповой этап ЛЧ!7 голов в Баку и гол Рахмоналиева: «Сабах» вышел в групповой этап ЛЧ!Сегодня, 05:40Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона по версии ПФАБруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона по версии ПФАСегодня, 02:12Драматичная ничья в Самарканде: гол на 87-й минуте лишил «Пахтакор» победы!Драматичная ничья в Самарканде: гол на 87-й минуте лишил «Пахтакор» победы!Вчера, 22:11Большой бой в Ташкенте: Мухиддин Мамажонов против российского нокаутера!Большой бой в Ташкенте: Мухиддин Мамажонов против российского нокаутера!Вчера, 22:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»
Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»