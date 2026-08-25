«Манчестер Юнайтед» объявил о крупном трансфере на 76 миллионов евро!

В Английской Премьер-лиге официально подтверждена очередная крупная сделка летнего трансферного окна. Клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с талантливым полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба.

Это соглашение, реализованное в рамках плана по укреплению центра поля на «Олд Траффорд», стало одним из важнейших стратегических шагов «красных дьяволов» в новом сезоне.

Схема «5+1» и финансовый пакет на 76 миллионов евро

Условия подписанного между сторонами соглашения выглядят следующим образом:

Срок контракта: с 22-летним камерунским футболистом заключено долгосрочное соглашение по схеме «5+1» (основной контракт на 5 лет и опция продления еще на один сезон);

Основная сумма трансфера: «Брайтон» заработает на этом трансфере гарантированные 70 миллионов евро ;

Бонусы: согласно условиям сделки, в зависимости от личных и командных достижений игрока будут выплачены дополнительные бонусы на сумму около 6 миллионов евро ;

Общая стоимость: таким образом, общая стоимость сделки достигает 76 миллионов евро.

Карьера Балебы в «Брайтоне»

Камерунский талант за короткое время успел войти в число сильнейших молодых полузащитников Премьер-лиги:

Период в стане «чаек»: Карлос Балеба защищал цвета «Брайтона» с сезона 2023/24;

Статистика прошлого сезона: в прошедшем сезоне хавбек принял участие в общей сложности в 35 матчах во всех турнирах, выделяясь в центре поля своей физической мощью, высокой активностью в отборе мяча и начале атак.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» полностью уверен, что 22-летний футболист станет одним из главных опорных лидеров команды на долгие годы.