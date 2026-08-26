Простая нитка у двери может сделать вас мишенью для воров!

·24·Мир
Простая нитка у двери может сделать вас мишенью для воров!

В социальных сетях распространяются предупреждения о том, что воры оставляют тонкую нить у дверей, чтобы выяснить, есть ли кто дома. Утверждается, что если нить остается на своем месте в течение нескольких дней, это может свидетельствовать о том, что хозяева дома долгое время отсутствуют.

Согласно распространяемым предупреждениям, преступники могут оставлять у дверей практически незаметную нить.

Если хозяин дома:

заметит нить и уберет ее;

будет часто открывать и закрывать дверь;

ее положение изменится, то можно сделать вывод, что дома кто-то есть.

Напротив, если нить в течение нескольких дней остается нетронутой, предполагается, что жилье может быть пустым. Не стоит забывать, что данные сведения пока являются лишь предупреждениями, распространяемыми в соцсетях. Тем не менее, в качестве меры предосторожности важно замечать чужие или подозрительные метки и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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