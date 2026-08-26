Нико О'Райли признан лучшим молодым футболистом года в АПЛ!

В английском футболе официально назван самый яркий молодой талант завершившегося сезона. По результатам голосования, проведенного Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (ПФА), защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли стал обладателем престижной награды Премьер-лиги «Лучший молодой футболист года» (ПФА Ёунг Плаер оф те Еар).

21-летний английский защитник, ставший важной частью основного состава под руководством Пепа Гвардиолы, заслужил высокое признание экспертов и коллег благодаря своей надежной и результативной игре по ходу сезона.

Жесткая конкуренция: кого опередил О'Райли?

В этой престижной номинации О'Райли одержал победу в острой борьбе с ведущими молодыми талантами других топ-клубов Англии:

Раян Шерки — одноклубник по «Манчестер Сити»;

Макс Доуман — «Арсенал»;

Кобби Майну — «Манчестер Юнайтед»;

Рио Нгумоа — «Ливерпуль»;

Эли Жуниор Крупи — «Борнмут».

Неожиданная результативность от защитника: цифры сезона

Нико О'Райли выделялся не только стабильностью в обороне, но и активностью в развитии и завершении атак:

34 матча: молодой защитник выходил на поле в 34 поединках в рамках АПЛ и имел регулярную игровую практику;

8 результативных действий: несмотря на то, что по своему амплуа он является защитником, он забил 5 голов в ворота соперников и стал автором еще 3 голевых передач.

Такая высокая универсальность в защите и нападении вывела 21-летнего О'Райли в ряды самых перспективных звезд английского футбола.