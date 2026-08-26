Драма в Саудовской Аравии: Садио Мане спасает «Ан-Наср» от поражения и приносит победу

Саудовская Аравия Про-лига выдала болельщикам по-настоящему драматичный сюжет. Эр-риядский клуб «Ан-Наср» в гостях против «Аль-Иттифака», несмотря на оставшееся в меньшинстве уже на 12-й минуте матча, одержал волевую и сенсационную победу со счетом 3:2.

Проигрывая по ходу встречи дважды, эр-риядцы во втором тайме проявили характер и завоевали важнейшие три очка.

Удаление, замена Роналду и кризис первого тайма

Игра началась для эр-риядцев катастрофически:

Ранняя красная карточка: Футболисты «Ан-Насра» остались вдесятером уже на 12-й минуте;

Первый гол Мане: На 21-й минуте Садио Мане открыл счет, однако имевший численное преимущество «Аль-Иттифак» резко усилил давление;

2 гола хозяев: На 31-й минуте Дуда, а в компенсированное к первому тайму время (45+4) Медран поразили ворота соперника, выведя хозяев вперед к перерыву со счетом 2:1;

Роналду заменен: Капитан клуба Криштиану Роналду был заменен в перерыве из-за тактических изменений и риска получения травмы.

Героизм на 77-й и 90-й минутах: бенефис Садио Мане

Во втором тайме оставшийся в меньшинстве и без капитана «Ан-Наср» даже не думал сдаваться:

Равновесие восстановлено: На 77-й минуте Аль-Амри удачно воспользовался суматохой в штрафной площади соперника и сравнял счет (2:2);

Решающий удар на 90-й минуте: На исходе основного времени матча на сцену вновь вышел Садио Мане. Сенегальский звездный игрок на 90-й минуте забил победный мяч в ворота соперника, оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:2.

Протокол матча 3-го тура Про-лиги Саудовской Аравии:

«Аль-Иттифак» — «Ан-Наср» 2:3

Голы: Дуда 31, Медран 45+4 — Мане 21, 90, Аль-Амри 77.

Продолжение абсолютного лидерства

Благодаря этой победе «Ан-Наср» довел количество своих очков до 9 и сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице со стопроцентным результатом. Эта победа, добытая в тяжелых условиях, в очередной раз доказала, насколько серьезны чемпионские амбиции команды в текущем сезоне.