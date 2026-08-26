Более 1000 тетрадей! Китайские студенты продемонстрировали рекордный труд

В Китае набирает популярность новый тренд, призванный показать, сколько труда вкладывают студенты для поступления в престижный университет. Некоторые молодые люди демонстрируют более 1000 исписанных за время подготовки тетрадей.

В распространяющихся в социальных сетях видеороликах студенты собирают в одном месте тетради, которые они исписали за несколько лет, и показывают их на камеру.

Их цель проста: показать, сколько времени, сил и терпения требуется для поступления в престижное высшее учебное заведение.

Количество тетрадей, демонстрируемых некоторыми студентами, превышает 1000 штук. Это позволяет представить, насколько интенсивным был процесс подготовки.

За каждой тетрадью стоят сотни часов учебы, упражнений, работы над ошибками и многократных повторений. Конкуренция за поступление в престижные вузы Китая очень высока. Поэтому студенты выкладывают процесс своей подготовки в социальные сети, показывая другим, что за высокими результатами стоит огромный труд.