Видео с женщиной, справившей нужду в ресторане, вызвало критику в сети (видео)

·49·Общество
Видео с женщиной, справившей нужду в ресторане, вызвало критику в сети (видео)

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее неприятный инцидент в ресторане. На нем видно, как одна из гостьй, воспользовавшись тем, что зал пуст, справила нужду прямо возле столов и стульев.

На опубликованных кадрах запечатлено, как женщина справляет нужду в зале проведения свадьбы, в уединенном от глаз других гостей месте.

Интернет-пользователи, увидевшие данный инцидент, отреагировали на него по-разному.

Видео за короткое время вызвало бурные обсуждения, пользователи подвергли поведение женщины резкой критике.

Многие расценивают подобное происшествие как противоречащее правилам этики и культуры в общественных местах. Дополнительная информация о том, где и когда именно произошел инцидент, не сообщается. Также не раскрываются данные о личности женщины на видео.

Распространившиеся кадры в очередной раз подняли на повестку дня вопрос соблюдения элементарных правил приличия и общественной культуры на свадьбах и других массовых мероприятиях.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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