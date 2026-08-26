Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!

·35·Мир
Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!

В Казахстане 22-летняя блогерша распространила в социальных сетях видео с утверждением, что ее «хотят оштрафовать за то, что она смеялась», после чего инцидент привлек внимание общественности. Однако Министерство внутренних дел страны опровергло это заявление блогера.

По данным полиции, происшествие случилось около часа ночи. Сотрудники патрульной службы обнаружили автомобиль с открытыми окнами, в котором громко играла музыка и шумели девушки.

Сначала им вынесли лишь устное предупреждение.

После предупреждения блогер вступила в спор с сотрудниками полиции. Кроме того, она не подчинилась их законным требованиям и записала происходящее на телефон.

После этого по данному факту было зафиксировано несколько административных правонарушений.

В полиции заявили, что блогер была наказана вовсе не за смех, а привлечена к ответственности за другие правонарушения. В отношении блогера приняты меры за нарушение ночной тишины, невыполнение требований полиции, мелкое хулиганство и распространение ложной информации.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардераНеожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардераСегодня, 05:55Почему молодые парни в Эфиопии ходят на ходулях? Причина поразительнаПочему молодые парни в Эфиопии ходят на ходулях? Причина поразительнаСегодня, 05:51Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)Сегодня, 05:41Более 1000 тетрадей! Китайские студенты продемонстрировали рекордный трудБолее 1000 тетрадей! Китайские студенты продемонстрировали рекордный трудСегодня, 05:29Простая нитка у двери может сделать вас мишенью для воров!Простая нитка у двери может сделать вас мишенью для воров!Сегодня, 05:04В Мировом океане снова обновлен исторический температурный рекордВ Мировом океане снова обновлен исторический температурный рекордВчера, 22:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей