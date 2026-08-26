Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!

В Казахстане 22-летняя блогерша распространила в социальных сетях видео с утверждением, что ее «хотят оштрафовать за то, что она смеялась», после чего инцидент привлек внимание общественности. Однако Министерство внутренних дел страны опровергло это заявление блогера.

По данным полиции, происшествие случилось около часа ночи. Сотрудники патрульной службы обнаружили автомобиль с открытыми окнами, в котором громко играла музыка и шумели девушки.

Сначала им вынесли лишь устное предупреждение.

После предупреждения блогер вступила в спор с сотрудниками полиции. Кроме того, она не подчинилась их законным требованиям и записала происходящее на телефон.

После этого по данному факту было зафиксировано несколько административных правонарушений.

В полиции заявили, что блогер была наказана вовсе не за смех, а привлечена к ответственности за другие правонарушения. В отношении блогера приняты меры за нарушение ночной тишины, невыполнение требований полиции, мелкое хулиганство и распространение ложной информации.