Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)

·5·Мир
Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с неожиданной ситуацией во время массового мероприятия. Кадры, на которых один из людей в толпе бьет президента по лицу, быстро распространились в социальных сетях.

На распространенном видео видно, как во время общения Макрона с людьми кто-то из толпы приближается к нему и наносит удар по лицу президента.

Дополнительных сведений о точных деталях происшествия и о том, что стало причиной инцидента, не приводится.

Ранее уже сообщалось, что президент Франции подвергался физическому нападению во время общения с гражданами в общественных местах.

В частности, в 2021 году во время визита Макрона в департамент Дром во Франции мужчина из толпы дал ему пощёчину.

Тот инцидент также вызвал большой резонанс и поднял вопрос о безопасности президента.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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