Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)
Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с неожиданной ситуацией во время массового мероприятия. Кадры, на которых один из людей в толпе бьет президента по лицу, быстро распространились в социальных сетях.
На распространенном видео видно, как во время общения Макрона с людьми кто-то из толпы приближается к нему и наносит удар по лицу президента.
Дополнительных сведений о точных деталях происшествия и о том, что стало причиной инцидента, не приводится.
Ранее уже сообщалось, что президент Франции подвергался физическому нападению во время общения с гражданами в общественных местах.
В частности, в 2021 году во время визита Макрона в департамент Дром во Франции мужчина из толпы дал ему пощёчину.
Тот инцидент также вызвал большой резонанс и поднял вопрос о безопасности президента.
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