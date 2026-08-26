Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с неожиданной ситуацией во время массового мероприятия. Кадры, на которых один из людей в толпе бьет президента по лицу, быстро распространились в социальных сетях.

На распространенном видео видно, как во время общения Макрона с людьми кто-то из толпы приближается к нему и наносит удар по лицу президента.

Дополнительных сведений о точных деталях происшествия и о том, что стало причиной инцидента, не приводится.

Ранее уже сообщалось, что президент Франции подвергался физическому нападению во время общения с гражданами в общественных местах.

В частности, в 2021 году во время визита Макрона в департамент Дром во Франции мужчина из толпы дал ему пощёчину.

Тот инцидент также вызвал большой резонанс и поднял вопрос о безопасности президента.