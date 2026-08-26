Неожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардера

·532·Мир
Неожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардера

Объявлено о крупном пакете международной помощи для детей в Газе. Фонд Акелиус Фундатион, связанный со шведским миллиардером Роджером Акелиусом, выделил 800 миллионов шведских крон (примерно 76 миллионов долларов) на поддержку детей в регионе.

Помощь будет направлена через ЮНИСЕФ в рамках 5-летней программы. Основная цель — восстановление образования детей в Газе и их защита.

Согласно плану, предусмотрено:

финансирование деятельности 400 школ;

выплата заработной платы учителям;

обеспечение детей продуктами питания и школьными принадлежностями;

оказание психологической помощи;

организация услуг чистой вакцинации и доступа к питьевой воде.

К средствам Акелиус Фундатион также добавятся 400 миллионов крон, выделенных правительством Швеции. В результате общий объем помощи на поддержку детей Газы составит 1,2 миллиарда шведских крон — почти 114 миллионов долларов.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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