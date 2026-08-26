Неожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардера
Объявлено о крупном пакете международной помощи для детей в Газе. Фонд Акелиус Фундатион, связанный со шведским миллиардером Роджером Акелиусом, выделил 800 миллионов шведских крон (примерно 76 миллионов долларов) на поддержку детей в регионе.
Помощь будет направлена через ЮНИСЕФ в рамках 5-летней программы. Основная цель — восстановление образования детей в Газе и их защита.
Согласно плану, предусмотрено:
финансирование деятельности 400 школ;
выплата заработной платы учителям;
обеспечение детей продуктами питания и школьными принадлежностями;
оказание психологической помощи;
организация услуг чистой вакцинации и доступа к питьевой воде.
К средствам Акелиус Фундатион также добавятся 400 миллионов крон, выделенных правительством Швеции. В результате общий объем помощи на поддержку детей Газы составит 1,2 миллиарда шведских крон — почти 114 миллионов долларов.
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