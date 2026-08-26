7 голов в Баку и гол Рахмоналиева: «Сабах» вышел в групповой этап ЛЧ!

·2·Спорт
7 голов в Баку и гол Рахмоналиева: «Сабах» вышел в групповой этап ЛЧ!

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в Баку подарил настоящий футбольный триллер. Азербайджанский клуб «Сабах» на своем поле принял израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) и благодаря фантастическому камбэку в 120 минут завоевал путевку в основной общий групповой этап ЛЧ.

Проиграв в первой встрече со счетом 1:2, бакинцы перед лицом своих болельщиков продемонстрировали волю и высочайшее стремление к победе.

Спасение на 74-й минуте: важный гол Умарали Рахмоналиева

Матч начался для хозяев очень тяжело:

  • Давление соперника: Уже на 10-й минуте встречи Златанович открыл счет. Хотя на 38-й минуте Нвачукву восстановил равновесие, на 61-й минуте Мизрахи снова вывел израильтян вперед;

  • Ответ узбекского легионера: «Сабах», уступавший по сумме двух матчей со счетом 2:4, на 74-й минуте спас Умарали Рахмоналиев. Узбекский полузащитник забил важный гол, сделал счет 2:2 и подарил своей команде второе дыхание (на 82-й минуте он был заменен из-за тактических изменений);

  • Драма на 90+4-й минуте: За считанные секунды до окончания основного времени Муталимов забил 3-й гол, сделав счет 3:2, сравнял общий счет (4:4) и перевел игру в дополнительное время.

Победа в экстра-таймах и групповой этап

Полностью перехватив психологическую инициативу, «Сабах» в дополнительных таймах окончательно разгромил соперника:

  • 101-я минута: Мбина забил 4-й гол хозяев;

  • 115-я минута: Мискеле поставил точку, сделав счет 5:2 (по сумме двух матчей 6:4).

Квалификация ЛЧ. Плей-офф, ответный матч:

  • «Сабах» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) 5:2 (Первый матч: 1:2)

  • Голы: Нвачукву 38, Рахмоналиев 74, Муталимов 90+4, Мбина 101, Мискеле 115 — Златанович 10, Мизрахи 61.

Таким образом, клуб «Сабах», за который выступает Умарали Рахмоналиев, преодолел сложное испытание и официально вышел в обновленный общий групповой этап Лиги чемпионов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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