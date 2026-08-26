HP представила доступный ноутбук ОмниБук 3 с рекордным временем автономной работы

·13·Технологии
HP представила доступный ноутбук ОмниБук 3 с рекордным временем автономной работы

Несмотря на сложную ситуацию с ценами на память на мировом рынке, технологические компании продолжают выпускать устройства, которые одновременно являются доступными, легкими и долговечными. По данным иксбт.ком, компания HP представила новый ноутбук ОмниБук 3, который предлагается покупателям всего за 550 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Такая ценовая политика связана с тем, что изначально устройство поступило в продажу по цене 500 долларов, а затем размер скидки изменился. В настоящее время первоначальная скидка в 100 долларов сокращена вдвое, и без учета акций ноутбук можно приобрести за 600 долларов. Тем не менее, для предлагаемых характеристик это остается одним из самых конкурентоспособных предложений в сегменте.

Технические возможности и производительность

Одной из ключевых особенностей устройства является процессор. В ноутбук установлен чип Snapdragon Кс Кс1-26-100 из серии Snapdragon Кс. Специалисты отмечают, что, поскольку это процессор первого поколения, его вычислительная мощность не очень высока и ограничена довольно скромными показателями.

Однако средний уровень производительности полностью компенсируется временем работы от батареи. По заявлению представителей HP, устройство может автономно работать до 42 часов на одном заряде. Столь высокий показатель был достигнут благодаря аккумулятору емкостью 60 Wh и энергоэффективной платформе.

Экран и возможности интерфейса

Новая модель оснащена качественным дисплеем, отвечающим требованиям современных пользователей. Ноутбук получил 14-дюймовый ОЛЭД-экран с разрешением 1200п. Однако есть некоторые ограничения по яркости — ее максимальное значение составляет всего 300 кд/кв.м.

Технические характеристики и возможности подключения устройства также достаточно проработаны для повседневных задач. Ноутбук оснащен следующими компонентами:

  • 8 GB оперативной памяти (RAM)
  • 256 GB ССД-накопитель
  • Два порта USB-C и два порта УСБ-А
  • Разъем HDMI и классический разъем для наушников
  • Модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E
Несмотря на наличие всех этих компонентов и емкой батареи, вес ноутбука составляет всего 1,4 килограмма. Это делает его удобным выбором для студентов, которые постоянно носят его с собой, и сотрудников, часто отправляющихся в командировки.

HPOmniBook 3НоутбукSnapdragonOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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