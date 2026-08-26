В Узбекистане можно будет делать онлайн-"доставку" прямо из тюрьмы
В Узбекистане для заключенных и их близких может появиться возможность онлайн-заказа продуктов питания и разрешенных вещей. Новый порядок пока предлагается в качестве проекта.
Согласно предложению, сам заключенный или его близкие смогут заказывать необходимые товары несколькими способами:
через инфокиоск;
через специальный веб-сайт;
с помощью мобильного приложения.
При этом можно будет заказывать только те продукты питания и другие вещи, ввоз которых разрешен в учреждения по исполнению наказания.
В случае внедрения новой системы родственники заключенных получат возможность заказывать необходимые товары удаленно. Это может послужить более упорядоченной и удобной организации процесса доставки вещей. Однако пока это не действующий порядок, а предлагаемый проект.
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