В Узбекистане можно будет делать онлайн-"доставку" прямо из тюрьмы

В Узбекистане для заключенных и их близких может появиться возможность онлайн-заказа продуктов питания и разрешенных вещей. Новый порядок пока предлагается в качестве проекта.

Согласно предложению, сам заключенный или его близкие смогут заказывать необходимые товары несколькими способами:

через инфокиоск;

через специальный веб-сайт;

с помощью мобильного приложения.

При этом можно будет заказывать только те продукты питания и другие вещи, ввоз которых разрешен в учреждения по исполнению наказания.

В случае внедрения новой системы родственники заключенных получат возможность заказывать необходимые товары удаленно. Это может послужить более упорядоченной и удобной организации процесса доставки вещей. Однако пока это не действующий порядок, а предлагаемый проект.