Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом года в Англии!

В английском футболе нашел своего обладателя самый престижный индивидуальный приз завершившегося сезона. По результатам официального голосования Ассоциации профессиональных футболистов Англии (ПФА), капитан «Манчестер Юнайтед», 31-летний португальский полузащитник Бруну Фернандеш был объявлен лучшим игроком АПЛ прошлого сезона (ПФА Плаер оф те Еар).

Эта награда имеет особую ценность тем, что ее лауреат определяется на основе голосов, отданных самими футболистами за своих коллег.

Конкуренты и абсолютное лидерство

В борьбе за приз Бруну Фернандеш опередил звезд ведущих клубов Англии:

«Манчестер Сити»: Эрлинг Холанд и Раян Шерки;

Лидеры «Арсенала»: Деклан Райс, Габриэл Магальяэс и вратарь Давид Райя.

Примечательно, что ранее португальский плеймейкер также завоевывал приз лучшему игроку сезона по версии официальных организаторов АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов Англии (ФВА). Таким образом, Бруну собрал у себя все главные индивидуальные награды года.

Рекордные 21 ассист

Лидер «красных дьяволов» в прошедшем сезоне выделялся своей невероятной креативностью и стабильностью на поле:

35 матчей: Бруну выходил на поле в рамках Премьер-лиги в 35 поединках;

21 голевая передача: Португальский полузащитник записал на свой счет ровно 21 ассист за сезон, став лучшим ассистентом лиги и в очередной доказав, что является главным дирижером атак своей команды.

Столь высокое признание 31-летнего хавбека стало еще одной яркой страницей в истории «Манчестер Юнайтед».