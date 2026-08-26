Почему молодые парни в Эфиопии ходят на ходулях? Причина поразительна

Среди народа банна, проживающего в долине Омо в Эфиопии, молодые парни с детства учатся ходить на деревянных ходулях. На первый взгляд это может показаться простым зрелищем, однако для них этот навык тесно связан с повседневной жизнью.

Ходьба на высоких ходулях позволяет парням банна лучше наблюдать за окружающей обстановкой.

Благодаря этому навыку они:

наблюдают за домашним скотом с возвышения;

облегчают контроль над животными на пастбище;

стараются заранее заметить опасности среди густой травы.

Особенно важно для населения, занимающегося животноводством, издалека видеть таких хищников, как львы и леопарды. В регионах, где проживает народ банна, среди высокой травы могут таиться различные опасности. Предполагается, что ходьба на ходулях также дает дополнительную возможность вовремя заметить ядовитых змей, прячущихся близко к земле.

Казалось бы, простые ходули на самом деле являются частью повседневной жизни и традиций народа банна.

Ходьбе на ходулях обучают с юных лет. А овладение этим навыком требует хорошего баланса, ловкости и смелости.