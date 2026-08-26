«У меня уже голова кругом идет, наверное, надо зарезать верблюда»: Касымов после матча с «Сурханом»...

В рамках 19-тура Суперлиги Узбекистана алмалыкский ОКМК на своем поле принимал термезский «Сурхан». Несмотря на то, что с 17-й минуты матча хозяева играли в більшинстве, они не смогли открыть счет и довольствовались ничьей 0:0.

После окончания встречи главный тренер алмалыкцев Миржалол Касымов принял участие в пресс-конференции, где открыто высказался о проблеме своей команды, которая уже третий матч подряд не может забить гол, а также о трудностях с реализацией моментов.

«Очки дают не за моменты, а за голы»

Наставник ОКМК отметил, что его команда организует очень много атак, но в завершающей стадии не хватает удачи и точности:

«Это уже третья игра, в которой мы вообще не можем забить. Честно говоря, у меня уже голова кругом идет. Моментов у нас достаточно, но я всегда говорю — в футболе очки не дают за созданные моменты, их дают за забитые голы. „Сурхан“ очень хорошо защищался, и их вратарь выручил в самом начале. После этого было еще два удобных шанса, нужно было ими воспользоваться и довести дело до конца», — сказал Касымов.

Тренер особо подчеркнул, что у него нет претензий к самоотдаче и старанию подопечных, игроки пытаются полностью выполнять установки.

«15 моментов в трех матчах — видимо, придется зарезать верблюда»

Миржалол Кушоқович обратил внимание на статистику создаваемых командой возможностей и с юмором заявил, что нужно найти какое-то средство против такой серии неудач:

15 стопроцентных моментов: По словам специалиста, в таком сложном турнире, как Суперлига, редкость, чтобы одна команда за три матча создала около 15 голевых моментов;

Терпение и труд: «Если постоянно бросаться вперед, соперник мог наказать нас на контратаке. Будем работать, другого выхода нет. Самое главное — есть боевой дух. Думаю, этот труд все равно не останется без вознаграждения. У каждого дела своя мудрость»;

Шутка от тренера: «Уже три матча нет голов. Скажу парням, наверное, придется зарезать верблюда, может, тогда найдем путь к воротам», — добавил тренер.

После этой ничьей ОКМК довел количество своих очков до 29 и сохранил 5-е место в турнирной таблице, однако восстановление эффективности в нападении остается главной задачей для команды.