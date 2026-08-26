Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сыновья арестованы!

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Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сыновья арестованы!

Утром 25 августа в политической жизни Армении произошло очередное крупное потрясение. 71-летний бывший президент страны Роберт Кочарян был задержан, доставлен в Антикоррупционный комитет, и ему было официально предъявлено уголовное обвинение.

Адвокат Арам Орбелян и пресс-секретарь спецкомитета Марина Оганян подтвердили, что в домах бывшего главы государства и его сына — депутата от оппозиционного блока «Армения» Левона Кочаряна, а также по еще по десяткам адресов проводятся масштабные обыски и процессуальные следственные действия.

Обвинение прокуратуры: Злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег

Генеральная прокуратура Армении возбудила дело в отношении бывшего президента по тяжким статьям:

  • Статьи обвинения: Против Кочаряна возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в особо крупном размере и незаконную легализацию денежных средств в особо крупном размере (отмывание денег);

  • Семейное уголовное преследование: Решением прокурора начато массовое уголовное преследование также в отношении другого сына бывшего президента Седрака Кочаряна и еще 8 лиц;

  • Версия следствия: Кочарян подозревается в том, что в период своего президентства в 1998–2008 годах по предварительному сговору с другими лицами незаконно передал ценное государственное имущество без аукционов, по цене в несколько раз ниже рыночной стоимости, приближенным к нему компаниям и лицам.

Схватка с Пашиняном и обвинения в политической мести

Это громкое задержание произошло не случайно:

  • Словесная перепалка в парламенте: Всего за день до задержания бывшего президента в парламенте произошла жесткая словесная перепалка между его сыном Левоном Кочаряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Пашинян обвинил семью Кочарянов в «разграблении народного богатства» и подчеркнул, что не позволит передавать миллионы по наследству;

  • Позиция оппозиции: Офис Роберта Кочаряна резко осудил арест, назвав его очередной политической атакой действующего правительства против бывшего президента и его семьи.

Сложная политическая история Кочаряна

Для Роберта Кочаряна подобные судебные процессы не впервой:

  • События 2018 года: Управлявший Арменией в 1998–2008 годах Кочарян в 2018 году был арестован по обвинению в насильственном подавлении поствыборных протестов 2008 года, в результате которых погибли 10 человек, и свержении конституционного строя, однако позже Конституционный суд прекратил производство по делу;

  • Лидер оппозиции: В 2021 году он возглавил оппозиционный блок «Армения», получивший 12 мандатов в парламенте;

  • Лишение неприкосновенности: В июне текущего года Центральная избирательная комиссия официально разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Ожидается, что открытие правоохранительными органами Армении нового фронта против бывшего главы государства еще больше накалит политическую обстановку внутри страны.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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