Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

·88·Общество
Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан открыл еще одну важную страницу в отношениях двух братских государств. Заведующая отделом Администрации Президента Саида Мирзиёева, высказавшись об итогах визита высоких гостей, остановилась на особом значении отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

По ее словам, близость между странами не ограничивается только официальными отношениями. Эти узы также ярко проявляются в исторической, культурной и духовной общности народов.

Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

1. Азербайджанская делегация была встречена в Узбекистане с большим почетом

Саида Мирзиёева отметила, что высокие гости во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также члены их семей были встречены в Узбекистане искренне и с большим уважением.

«Наши страны связаны особыми братскими узами. Эта теплота всегда ощущается не только в официальных связях, но и в безграничной привязанности наших народов друг к другу».

По ее мнению, близость между двумя народами опирается на историческую и культурную общность, формировавшуюся веками.

Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

2. Общая история продолжается в новых проектах

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы приобретают новое содержание в различных направлениях.

Как отметила Саида Мирзиёева, общность истории, культуры и традиций сегодня находит свое отражение и в практическом сотрудничестве.

В частности, сотрудничество между двумя государствами охватывает такие сферы, как:

  • инфраструктура;

  • инвестиции;

  • экономические связи;

  • совместные проекты;

  • культурно-гуманитарные отношения

и многие другие.

Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

3. В ходе визита был подписан один из важнейших документов

Саида Мирзиёева уделила особое внимание подписанному в ходе визита Договору о вечной дружбе.

Она подчеркнула, что даже название этого документа отражает суть отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

«Этот визит открыл еще одну важную страницу в истории наших многосторонних связей».

Данное соглашение оценивается как одно из важнейших событий, определяющих новый этап стратегического партнерства и взаимной близости между двумя государствами.

Направление

Значение в узбекско-азербайджанских отношениях

История

Общие корни и разделяемые ценности

Культура

Духовная близость между народами

Экономика

Новые инвестиции и совместные проекты

Инфраструктура

Расширение практического сотрудничества

Дипломатия

Укрепление отношений вечной дружбы

Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

4. «Добро пожаловать, дорогие братья!»

Саида Мирзиёева также выразила свое теплое отношение к представителям Азербайджана.

Она подчеркнула, что Узбекистан — это край, который всегда с открытым сердцем встречает высоких гостей и представителей братского народа.

«Мы всегда рады видеть наших азербайджанских друзей в Узбекистане. Добро пожаловать на нашу землю, которая всегда распахивает перед вами свои объятия, дорогие братья!»

Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»

Новая страница вечной дружбы

Визит делегации во главе с Ильхамом Алиевым в Узбекистан не ограничился официальными встречами и переговорами. Он в очередной раз продемонстрировал историческую близость, братство и взаимное доверие между двумя народами.

Как подчеркнула Саида Мирзиёева, этот визит открыл новую страницу в истории многосторонних отношений. Теперь самый главный вопрос заключается в том, какие новые проекты будут реализованы между двумя государствами вслед за Договором о вечной дружбе и достигнутыми соглашениями.

Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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