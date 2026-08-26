Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»
Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан открыл еще одну важную страницу в отношениях двух братских государств. Заведующая отделом Администрации Президента Саида Мирзиёева, высказавшись об итогах визита высоких гостей, остановилась на особом значении отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.
По ее словам, близость между странами не ограничивается только официальными отношениями. Эти узы также ярко проявляются в исторической, культурной и духовной общности народов.
1. Азербайджанская делегация была встречена в Узбекистане с большим почетом
Саида Мирзиёева отметила, что высокие гости во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также члены их семей были встречены в Узбекистане искренне и с большим уважением.
«Наши страны связаны особыми братскими узами. Эта теплота всегда ощущается не только в официальных связях, но и в безграничной привязанности наших народов друг к другу».
По ее мнению, близость между двумя народами опирается на историческую и культурную общность, формировавшуюся веками.
2. Общая история продолжается в новых проектах
Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы приобретают новое содержание в различных направлениях.
Как отметила Саида Мирзиёева, общность истории, культуры и традиций сегодня находит свое отражение и в практическом сотрудничестве.
В частности, сотрудничество между двумя государствами охватывает такие сферы, как:
инфраструктура;
инвестиции;
экономические связи;
совместные проекты;
культурно-гуманитарные отношения
и многие другие.
3. В ходе визита был подписан один из важнейших документов
Саида Мирзиёева уделила особое внимание подписанному в ходе визита Договору о вечной дружбе.
Она подчеркнула, что даже название этого документа отражает суть отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.
«Этот визит открыл еще одну важную страницу в истории наших многосторонних связей».
Данное соглашение оценивается как одно из важнейших событий, определяющих новый этап стратегического партнерства и взаимной близости между двумя государствами.
Направление
Значение в узбекско-азербайджанских отношениях
История
Общие корни и разделяемые ценности
Культура
Духовная близость между народами
Экономика
Новые инвестиции и совместные проекты
Инфраструктура
Расширение практического сотрудничества
Дипломатия
Укрепление отношений вечной дружбы
4. «Добро пожаловать, дорогие братья!»
Саида Мирзиёева также выразила свое теплое отношение к представителям Азербайджана.
Она подчеркнула, что Узбекистан — это край, который всегда с открытым сердцем встречает высоких гостей и представителей братского народа.
«Мы всегда рады видеть наших азербайджанских друзей в Узбекистане. Добро пожаловать на нашу землю, которая всегда распахивает перед вами свои объятия, дорогие братья!»
Новая страница вечной дружбы
Визит делегации во главе с Ильхамом Алиевым в Узбекистан не ограничился официальными встречами и переговорами. Он в очередной раз продемонстрировал историческую близость, братство и взаимное доверие между двумя народами.
Как подчеркнула Саида Мирзиёева, этот визит открыл новую страницу в истории многосторонних отношений. Теперь самый главный вопрос заключается в том, какие новые проекты будут реализованы между двумя государствами вслед за Договором о вечной дружбе и достигнутыми соглашениями.
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