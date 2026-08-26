Зачем глава ЦРУ Джон Рэтклифф тайно летал в Кремль? (Основные версии)

25 августа директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Москву с официально не анонсированным тайным визитом. Тяжелый военно-транспортный самолет Boeing К-17 ВВС США прилетел утром через Ригу, приземлился в аэропорту Внуково и в тот же день около 19:00 вылетел обратно.

Это событие стало первой поездкой руководителей ЦРУ в Москву с осени 2021 года (тогда Уильям Бернс приезжал на фоне напряженности вокруг Украины). Кроме того, данный визит вошел в историю как первый приезд официального представителя американской администрации в Россию с января 2026 года.

Отмененный план Путина и «молчание» Кремля

Детали визита держится в строжайшем секрете:

Официальная позиция Кремля: Пресс-служба Кремля заявила, что якобы не осведомлена об американском самолете во Внуково и никаких встреч с американской администрацией не планировалось;

Изменения в графике Путина: Как сообщил кремлевский корреспондент Александр Юнашев, из-за приезда Рэтклиффа президент России Владимир Путин экстренно изменил свой рабочий график и отложил крупное мероприятие, намеченное на 25 августа;

Информация Аксиос: Издание подчеркивает, что главный разведчик прибыл в Москву именно для переговоров за закрытыми дверями.

С какой целью приехал директор ЦРУ? Основные предположения

Международная пресса и аналитики выдвигают 4 основные причины визита:

1. Освобождение американского заключенного Чарльза Циммерманна: По данным журналистки Ксении Собчак, визит связан с освобождением удерживаемого в России гражданина США Циммерманна. Если это подтвердится, он станет вторым американцем, возвращенным на родину за последний месяц после недавно освобожденного без обмена Роберта Гилмана, что откроет путь к мирному диалогу;

2. Тайно подготовленная «крупная операция»: Согласно источникам, близким к Кириллу Буданову, на переговорах обсуждалась отдельная операция, результат которой серьезно повлияет на дальнейшие процессы и которая готовилась в условиях строжайшей секретности;

3. Прямое предупреждение по поводу НАТО и мобилизации: По мнению издания Те Валл Стрит Джурнал и эксперта Майкла Вайса, американская разведка получила информацию о подготовке России к новой мобилизации, а также о планах по «проверке решимости НАТО» посредством диверсий и дронов на балтийском, польском и скандинавском направлениях. Рэтклифф прибыл, чтобы лично предупредить Путина о последствиях возможной эскалации;

4. Иранский фактор: В то время как Вашингтон объявил о новой кампании давления на Тегеран, могли обсуждаться союзнические позиции России на фоне напряженности между США и Ираном.

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Приезд главы ЦРУ в Москву также немедленно отразился на военных и экономических процессах:

Запрос о приостановке ударов: По сведениям Аксиос и Финанкиал Тимес, Вашингтон предупредил Киев о визите высокопоставленной делегации в Москву и попросил не наносить удары беспилотниками и ракетами по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России до 26 августа;

Реакция Мосбиржи: Как только появились сообщения о визите Рэтклиффа, индекс Мосбиржи резко вырос более чем на 3% и поднялся до 2141,46 пункта. После вылета самолета из Внуково показатели снова снизились.

Этот многочасовой полет Джона Рэтклиффа демонстрирует, что за кулисами большой политики состоялся обмен важными договоренностями по глобальной безопасности или жесткими предупреждениями.