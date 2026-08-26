С 08:00 до 17:00: почему меняется график работы госорганизаций в Ташкенте?
В столице выдвинута важная инициатива, направленная на оптимизацию системы оказания государственных услуг и потока городского транспорта. Хокимият Ташкента предлагает изменить график рабочего дня в городских и районных хокимиятах, городских управлениях и подведомственных им организациях.
Согласно данной инициативе, рабочее время сотрудников устанавливается с 08:00 до 17:00. При этом общая продолжительность рабочего времени останется неизменной — сотрудники будут начинать рабочий день на один час раньше и завершать его на один час раньше.
Зачем нужен график с 08:00?
Столичная администрация обосновывает это предложение несколькими важными факторами:
Обслуживание населения с раннего утра: На сегодняшний день во многих медицинских и социальных учреждениях, организациях дошкольного образования и ряде предприятий рабочий день начинается в 08:00. Поскольку активная жизнь в городе кипит с раннего утра, хокимият и городские службы должны быть готовы предоставлять гражданам полноценные услуги именно с этого времени;
Оперативная межведомственная координация: Гармонизация графиков работы позволит значительно быстрее решать сложные документы и вопросы, требующие участия нескольких государственных органов.
Анализ дорожного движения: как уменьшатся утренние пробки?
По расчетам специалистов Центра организации дорожного движения, новый график положительно повлияет на инфраструктуру столицы:
Распределение транспортного потока: Разделение (дифференциация) времени начала работы различных организаций в городе существенно снизит транспортные заторы на улицах в утренний «час пик»;
Нагрузка в обеденное время: С введением нового распорядка дня время обеда также сместится вперед. Это послужит равномерному распределению нагрузки на дороги и точки общественного питания в дневное время.
Окончательное решение станет известно 28 августа
Данный порядок еще не вступил в окончательную силу — в настоящее время проводится открытый опрос по изучению мнения жителей и общественности Ташкента.
Если по результатам опроса инициатива получит широкую поддержку со стороны столичных жителей, хокимият города официально внесет предложение для согласования и утверждения в установленном порядке с организациями профсоюзов. Результаты голосования будут обнародованы 28 августа.
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