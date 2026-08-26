Государственная трудовая инспекция выступила с предупреждением по поводу «Открытого бюджета»

Государственная трудовая инспекция напомнила, что принуждение работников к голосованию или сбору голосов в процессах «Открытого бюджета» противоречит трудовому законодательству.

Сообщается, что работодатель или ответственное лицо не имеют законного права требовать от сотрудников голосовать за определенный проект или привлекать их к сбору голосов. Граждане, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться по короткому номеру.

Согласно статье 51 Кодекса об административной ответственности, за административное принуждение к труду предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых расчетных величин (БРВ). Это составляет от 20,6 млн до 41,2 млн сумов.

Если будет установлено, что работники были принудительно привлечены к голосованию или сбору голосов по проекту, участвующему в «Инициативном бюджете», данный проект может быть исключен из процесса.

В таких случаях ответственные лица также будут привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством.