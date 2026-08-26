25 августа необъявленный и неожиданный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в столицу России вызвал большой резонанс. Представитель Кремля внес ясность в различные сообщения, распространившиеся по поводу того, состоялась ли прямая встреча между Владимиром Путиным и главным американским разведчиком.

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии агентству «Интерфакс» официально подтвердил, что такие переговоры не были запланированы в графике главы государства и встреча не состоялась.

«Встреч с президентом нет и в графике они не предусматривались», — коротко и лаконично ответил Песков.

Самолет во Внуково и таинственные 9 часов

Прибытие и убытие главы американской разведки в Москву фиксировалось буквально по минутам:

Посадка в 10:04: Тяжелый военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил США Boeing К-17 Глобемастер ИИИ , доставивший Джона Рэтклиффа, приземлился в международном аэропорту «Внуково» 25 августа около 10:04 по московскому времени;

Вечерний вылет: Спустя примерно 9 часов, вечером, американский самолет поднялся в воздух из Москвы и вылетел обратно.

Какова истинная причина визита?

Представитель Кремля в комментарии влиятельному изданию Те Вашингтон Пост остановился на цели этого таинственного визита:

Канал спецслужб: По словам Дмитрия Пескова, поездка директора ЦРУ в Москву связана не с политическими переговорами на высшем уровне, а с рабочим диалогом и закрытыми контактами между спецслужбами двух стран;

Закрытая повестка: Подробные детали о том, какие именно темы (обмен заключенными, стратегическая безопасность или линии снижения напряженности) обсуждались на переговорах, пока держатся в секрете.

Таким образом, стало известно, что кратковременная поездка Рэтклиффа в Москву прошла не в рамках прямого диалога с главой Кремля, а в рамках общения с представителями российских спецслужб.