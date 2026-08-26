В Карши раскрыли странный план 19-летнего парня, взломавшего банкомат

В городе Карши 19-летний парень при помощи ножовки по металлу взломал банкомат и 70 раз перевел через карту собственные средства. Его деяния были разоблачены в суде.

Как выяснилось, около 03:00 ночи парень взломал банкомат Paynet, расположенный рядом с торговым магазином в городе, с помощью ножовки по металлу.

Сначала он внес в банкомат 200 тысяч сумов и перевел эти средства на пластиковую карту, принадлежащую родственнику. Затем он открыл отсек для хранения денег банкомата и забрал обратно внесенные им средства.

Многократно повторив этот способ 70 раз, парень перевел на пластиковую карту в общей сложности 14 миллионов 179 тысяч сумов. Затем часть средств он обналичил из банкомата и потратил на личные нужды.

В ходе следствия было выявлено и другое совершенное им преступление. Ночью парень отобрал телефон стоимостью 4 миллиона сумов у девушки, сидевшей возле многоэтажного дома на территории махалли «Пахтазор».

Суд признал парня виновным в данных преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 7 месяцев.