Советник президента России Антон Кобяков в развернутом интервью информационному агентству ТАСС коснулся причин начала специальной военной операции, стартовавшей 24 февраля 2022 года, и сообщил, что Москва опередила планы Вооруженных сил Украины всего на две недели.

Кобяков отметил, что в начале операции российские военные захватили важные секретные документы в брошенном штабе одной из бригад территориальной обороны (ТрО) Украины на занятой территории.

«Была назначена дата — 8 марта 2022 года»

Советник президента подчеркнул, что в обнаруженных документах были указаны точные сроки нападения на территорию России:

«Сейчас это забылось, поэтому самое время напомнить: в документах, которые наши военные захватили в самом начале спецоперации, датой вторжения в Россию было назначено 8 марта 2022 года. Мы опередили их всего на две недели. Символично — они хотели сделать нам «подарок» к женскому празднику. Вместо этого они получили достойный ответ благодаря дальновидному руководству России. Как президент говорил ранее, 22 июня в нашей истории больше никогда не повторится», — заявил Кобяков.

«Минские соглашения были маской»: Планы Запада

Кобяков в своем заявлении резко критиковал роль западных стран в минском процессе:

Замаскированная позиция: По словам советника президента, Запад просто прикрывался поддержкой минских соглашений, а главной целью было выиграть время и тщательно подготовить украинскую армию к полномасштабной войне;

Роль Восточного экономического форума: Кобяков заявил, что учреждение Россией Восточного экономического форума в 2015 году было абсолютно верным стратегическим шагом. По его мнению, в то время Запад еще не задействовал санкционное давление в полную силу и, несмотря на разногласия по Крыму и Донбассу, еще не осознал необратимость происходящего.

Данное заявление представителя российского руководства вновь проливает свет на начало конфликта 2022 года и закулисные процессы дипломатических соглашений на международной арене.