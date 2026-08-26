Вслед за необъявленным коротким визитом директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву, в Кремле были замечены загадочные юридические действия. В списке документов, подписанных президентом Владимиром Путиным на официальном портале правовой информации России, сразу три указа подряд остались неопубликованными и получили гриф «секретно».

Российские СМИ и военные аналитики обратили внимание на пробел в нумерации этих документов и обсуждают, что они могут быть связаны именно с визитом главного американского разведчика и мерами стратегической безопасности.

Указы № 605, 606 и 607: «Пробел» в официальном реестре

В последовательности указов в официальной базе законодательства России между документами за номерами 604 и 608 три важных решения остались закрытыми для открытой печати:

Гриф секретности: На официальном портале не указаны ни текст, ни даже названия указов № 605, 606 и 607 , они напрямую отнесены к документам, касающимся государственной тайны или особой безопасности;

Основные предположения: По мнению специалистов, подобные закрытые документы обычно касаются сферы обороны, защиты важных государственных объектов, деятельности спецслужб или закрытых кадровых назначений;

Временное совпадение: Тот факт, что эти три указа совпали по времени именно с моментом, когда самолет Boeing К-17 Джона Рэтклиффа поднялся в воздух из Москвы, породил различные геополитические предположения.

Бывшее руководство американской разведки: «Это может быть серьезным предупреждением»

Бывший заместитель директора Национальной разведки США Бет Саннер высказала свои соображения относительно целей визита директора ЦРУ в Москву:

Сигнал в стиле «лучше не делать»: Саннер отметила, что приезд Рэтклиффа мог послужить прямым предупреждением для российского руководства: «Весьма вероятно, что это был открытый намек: „Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать“»;

Темы для обсуждения: Предполагается, что на повестке дня переговоров стояли не только украинский конфликт, но и напряженность на Ближнем Востоке, в том числе вопросы военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Опровержение слухов о мобилизации и указ о защите от дронов

На фоне сложившейся ситуации Кремль в очередной раз официально положил конец волнующему общественность вопросу о мобилизации:

Заявление Пескова: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о новой волне мобилизации «провокацией и дезинформацией». По его словам, такие слухи намеренно распространяются украинской стороной в целях дестабилизации информационного пространства;

Позиция генерала Соболева: Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что в дополнительной мобилизации нет никакой необходимости, и сейчас главная задача заключается в проведении четких целенаправленных наступательных действий силами имеющихся войск;

Переход инфраструктуры под государственный контроль: Тем временем 24 августа Путин подписал важный указ. Согласно ему, если частные собственники не смогут эффективно защитить свои стратегические объекты от атак дронов, государство получает право временно перевести эти объекты под свое управление.

Неожиданный полет Джона Рэтклиффа и череда закрытых решений Кремля свидетельствуют о серьезной закулисной дипломатической и военной подготовке.