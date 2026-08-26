Сасйл «Насафа» через 3 дня: что раскрыл Темур Кападзе после победы над «Машъалом»?

·23·Спорт
Сасйл «Насафа» через 3 дня: что раскрыл Темур Кападзе после победы над «Машъалом»?

Суперлига Узбекистана в 19-м туре: наманганский «Навбахор» на выезде в Мубареке забил 2 безответных мяча в ворота аутсайдера «Машъала», продолжив свою важную победную серию. После матча главный тренер «соколов» Темур Кападзе принял участие в пресс-конференции, где подробно высказался об итогах игры, кадровых потерях и предстоящем тяжелом календаре.

Наставник выразил благодарность наманганским болельщикам, проделавшим длинный путь, и подчеркнул, что уже через 3 дня команду ждет принципиальное противостояние с «Насафом».

«Сразу после замен мы забили гол»: Причины ротации

Темур Кападзе остановился на своих решениях во втором тайме и ротации состава:

  • Немедленный эффект: «Сразу после того, как мы сделали три замены, мы забили второй гол. Все пошло по плану. Как вы знаете, через 3 дня у нас следующая важная игра, впереди еще долгая дорога. Поэтому нам было необходимо провести ротацию и дать отдохнуть некоторым игрокам»;

  • Командное единство: Тренер отметил, что независимо от основного состава или запаса, он одинаково доверяет всем футболистам и победы достигаются за счет командного труда.

Почему Джоэл Кожо не был включен в заявку?

На пресс-конференции внесли ясность в состояние лидеров команды:

  • Простуда Кожо: Отсутствие нападающего Джоэла Кожо в заявке на матч объяснили его болезнью: «Кожо простудился, поэтому мы поберегли его для предстоящих тяжелых матчей»;

  • Наказание за красную карточку: Также Саидазамат не был привлечен к этой выездной игре из-за дисквалификации после получения красной карточки.

Резкий ответ на фразу «Робин Гуд» и матч с «Насафом»

На вопрос журналиста «Потеряла ли команда во втором круге статус Робин Гуда?» Кападзе отреагировал открыто и резко:

«Не знаю, слышу об этом от вас впервые. Мы готовимся к каждому матчу на высоком уровне и выходим на поле только за победой. Игры идут подряд, календарь плотный и непростой. Но мы будем бороться до конца.

Пусть сезон завершится, тогда и будете давать оценку — Робин Гуд эта команда или кто-то другой. Сейчас мы работаем только ради максимального результата», — ответил тренер.

Кападзе признал сопротивление молодых футболистов «Машъала», пожелал сопернику удачи в следующих матчах и сосредоточил все внимание на центральном поединке против «Насафа».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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