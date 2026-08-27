Законность и прозрачность — приоритетный принцип!
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Знайте свои права и соблюдайте законность!
Процессы взыскания денежных средств с должников государственными исполнителями Бюро принудительного исполнения осуществляются в законном порядке.
Денежные средства подвергаются описи исключительно на основании акта;
Все расчетные операции проводятся через электронные платежные системы либо в наличной форме с обязательной фиксацией на планшетных устройствах.
Это обеспечивает прозрачность и справедливость исполнительных действий.
Знайте свои права и соблюдайте законность!
Управление Бюро принудительного исполнения Навоийской области.
…