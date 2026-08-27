Законность и прозрачность — приоритетный принцип!

·19·Общество
Законность и прозрачность — приоритетный принцип!

Процессы взыскания денежных средств с должников государственными исполнителями Бюро принудительного исполнения осуществляются в законном порядке.

  • Денежные средства подвергаются описи исключительно на основании акта;

  • Все расчетные операции проводятся через электронные платежные системы либо в наличной форме с обязательной фиксацией на планшетных устройствах.

Это обеспечивает прозрачность и справедливость исполнительных действий.

Знайте свои права и соблюдайте законность!

Управление Бюро принудительного исполнения Навоийской области.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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