Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вскоре может быть назначен новым послом страны в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Кйив Индепендент со ссылкой на дипломатические круги и источники в Киеве.

Сообщается, что киевские власти активно рассматривают кандидатуру бывшего главы МИД в первую очередь благодаря его большому авторитету и высокой степени узнаваемости среди американской общественности, прессы и в политических кругах. Однако пока остается открытым вопрос о том, примет ли бывший министр данное предложение в случае его официального поступления.

Место, освободившееся после Штефанишиной

Процесс подбора кандидатуры на должность посла в Вашингтоне сопровождается рядом сложностей:

Сложности после отставки: Ранее сообщалось, что после освобождения Ольги Штефанишиной от должности посла в Вашингтоне руководство Киева сталкивается с трудностями в поиске достойного преемника на эту ответственную ступень;

Сложное испытание: Подчеркивается, что в то время, когда отношения с США имеют стратегически важное значение, немногие решаются взять на себя столь тяжелую и историческую дипломатическую миссию.

«Возможность переговоров с Россией завершилась месяц назад»

На фоне слухов о новой должности Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «Новини Ливе» сделал важное заявление относительно возможных мирных переговоров с Россией:

«Возможность ведения конструктивных переговоров с Россией окончательно завершилась месяц назад. Из-за того, что американская сторона оказалась занята внутриполитическими предвыборными процессами на собственной территории, она упустила возможность оказать необходимое дипломатическое давление на Россию и управлять процессом», — отметил бывший министр иностранных дел.

Это заявление Кулебы выносит на повестку дня серьезные вопросы о дипломатической активности США на международной арене и дальнейшей судьбе переговоров вокруг Украины.