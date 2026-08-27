Взыскиваются коммунальные задолженности

·23·Общество
Взыскиваются коммунальные задолженности

Территориальными отделами управления Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан активизируется исполнение судебных решений о взыскании коммунальных задолженностей в пользу предприятий энергоснабжения.

Согласно анализу, за истекший период текущего года обеспечено исполнение 633 исполнительных документов о взыскании коммунальной задолженности на общую сумму 19 млрд. 523 млн. сумов, из которых фактически взыскано 12 млрд. 430 млн. сумов.

Например, по исполнительному документу Кегейлийского районного суда по уголовным делам от 27 июля 2026 года о взыскании с должника М.А. в пользу Нукусского районного филиала АО Energosavdo 39.852.000 сумов, в результате исполнительных действий, проведенных Нукусским районным отделом Бюро, 10 августа текущего года было обеспечено взыскание задолженности.

Работа в этом направлении продолжается.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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