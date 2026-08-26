Объявлены стартовые составы на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»!
В одном из перенесенных центральных матчей 1-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле примет сан-себастьянский «Реал Сосьедад».
Это интересное и принципиальное противостояние, которое пройдет на великолепном мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», начнется в 00:00 по ташкентскому времени.
Текущее положение команд и последние результаты
В очковой гонке в начале сезона оба клуба продемонстрировали разные результаты:
Уверенность «Реал Мадрида»: «Королевский клуб» в рамках 2-го тура на выезде обыграл каталонский «Эспаньол» со счетом 2:1 и подходит к этой встрече в отличном настроении после завоевания трех важных очков;
Осечка «Реал Сосьедада»: Баски на своем поле уступили клубу «Бетис» со счетом 0:1 и постараются наверстать упущенные очки в гостевом матче в Мадриде.
Звездные составы: соотношение сил на «Бернабеу»
Тренерские штабы обеих команд решили начать матч в основных и сильнейших составах:
Стартовый состав «Реал Мадрида»:
Тибо Куртуа, Ибраима Конате, Дин Хейсен, Дензел Думфрис, Альваро Каррерас, Бернарду Силва, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.
Стартовый состав «Реал Сосьедада»:
Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Хон Бейтия, Хон Мартин, Серхи Гомес, Янхель Эррера, Беньят Туррьентес, Такефуса Кубо, Лука Сучич, Очиенг, Микель Оярсабаль.
Ожидается, что грозное атакующее трио мадридцев — дуэт Мбаппе, Винисиуса и Беллингема — станет серьезным испытанием для обороны «Сосьедада».
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