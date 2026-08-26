Объявлены стартовые составы на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»!

В одном из перенесенных центральных матчей 1-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле примет сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

Это интересное и принципиальное противостояние, которое пройдет на великолепном мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

Текущее положение команд и последние результаты

В очковой гонке в начале сезона оба клуба продемонстрировали разные результаты:

Уверенность «Реал Мадрида»: «Королевский клуб» в рамках 2-го тура на выезде обыграл каталонский «Эспаньол» со счетом 2:1 и подходит к этой встрече в отличном настроении после завоевания трех важных очков;

Осечка «Реал Сосьедада»: Баски на своем поле уступили клубу «Бетис» со счетом 0:1 и постараются наверстать упущенные очки в гостевом матче в Мадриде.

Звездные составы: соотношение сил на «Бернабеу»

Тренерские штабы обеих команд решили начать матч в основных и сильнейших составах:

Стартовый состав «Реал Мадрида»:

Тибо Куртуа, Ибраима Конате, Дин Хейсен, Дензел Думфрис, Альваро Каррерас, Бернарду Силва, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»:

Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Хон Бейтия, Хон Мартин, Серхи Гомес, Янхель Эррера, Беньят Туррьентес, Такефуса Кубо, Лука Сучич, Очиенг, Микель Оярсабаль.

Ожидается, что грозное атакующее трио мадридцев — дуэт Мбаппе, Винисиуса и Беллингема — станет серьезным испытанием для обороны «Сосьедада».