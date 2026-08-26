Женщина, которая 15 дней пила только воду, похудела на 20 кг, но заболела тяжелой болезнью

В китайской провинции Хэнань 31-летняя женщина прибегла к крайне жесткой диете ради быстрого похудения. Она ничего не ела в течение 15 дней, употребляя только воду. В результате за короткое время она потеряла около 20 килограммов.

Однако резкое снижение цифр на весах обошлось ей слишком дорого для здоровья. Вскоре у женщины появились трудности при ходьбе, проблемы с удержанием равновесия и памяти.

После обследования врачи диагностировали у нее серьезное неврологическое заболевание — энцефалопатию Вернике. Специалисты связали это состояние с дефицитом витамина Б1 (тиамина) и тяжелым алиментарным дефицитом в организме.

Самое тревожное то, что невролог Сунь Гуйфань отметил изменение походки женщины, ставшей похожей на пингвинью. Врач предупредил, что проблемы с ходьбой могут устраниться не полностью.

Выяснилось, что женщина следовала методу «бигу», который упоминается как одна из древних даосских традиций. Эта практика подразумевает резкое ограничение пищи или полный отказ от нее на определенный срок. Тем не менее, врачи подчеркивают, что длительное голодание лишает организм необходимых витаминов и других питательных веществ, что может привести к тяжелым осложнениям.

Специалисты отмечают, что полный отказ от еды ради быстрого похудения может быть опасен. Особенно если возникают нарушения памяти, потеря равновесия или необычные движения глаз, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.