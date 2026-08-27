Поставлена точка в годовалом розыске

Согласно исполнительному документу Навбахорского межрайонного суда по гражданским делам от 27 июня 2022 года, в пользу взыскателя Д.Х. на содержание одного ребенка было установлено взыскание алиментов с должника Ж.У. в размере 1/4 части его доходов.

Однако было установлено, что должник Ж.У. умышленно не выплачивал алименты, уклоняясь от выполнения своих обязательств, и скрывался. В связи с этим 30 мая 2025 года государственным исполнителем Карминского районного отдела Бюро принудительного исполнения в отношении должника был объявлен розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом розыска, было выявлено, что должник умышленно и регулярно менял свой адрес проживания.

На основании оперативной информации находившийся в розыске в течение года должник Ж.У. был обнаружен и задержан в одном из отдаленных районов Навбахорского района — махалле «Кескантерак».

В отношении должника Ж.У. был оформлен административный протокол по статье 47⁴ Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, а собранные документы направлены в Карминский районный суд по уголовным делам для принятия законных мер (задолженность по алиментам составила 30 млн 759 тыс. сумов).

В результате судом в отношении должника было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, и были приняты законные меры в связи с фактом уклонения от исполнения обязанности по уплате алиментов.

Данный случай еще раз демонстрирует необходимость своевременной и полной выплаты алиментов, а также добросовестного выполнения обязательств по содержанию детей.