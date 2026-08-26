Что рассказал Рузикул Бердыев после поражения от «Кызылкума»?

·38·Спорт
Что рассказал Рузикул Бердыев после поражения от «Кызылкума»?

В 19-м туре Суперлиги Узбекистана именитый каршинский «Насаф» потерял очередные очки. В матче против «Кызылкума» каршинцы уступили со счетом 0:1, в очередной раз разочаровав своих болельщиков.

После матча главный тренер «драконов» Рузикул Бердыев вышел к журналистам на пресс-конференции и открыто ответил на вопросы о системных проблемах в команде, причинах неудач и неполучении назначения в национальную сборную.

«Грубые ошибки в защите и неопределенность в атаке»

Наставник каршинцев открыто признал основные тактические причины поражения:

  • Простые голы и беспорядок в обороне: «Мы пропускаем очень простые голы не только в сегодняшней игре, но и в других матчах. Допускаем грубые ошибки в защите. И сегодня стандартное положение сыграло на руку сопернику»;

  • Беспомощность в атаке: «Сколько бы во втором тайме мы ни владели инициативой и ни создавали моменты один за другим, забить так и не смогли. Не зря говорят: не забиваешь ты — забивают тебе. Неточность и неэффективность в атаке приводят нас к поражениям».

3 победы в последних 14 матчах: «Это неприглядный результат для нас»

Журналисты задали тренеру вопрос о том, что «Насаф» выиграл всего 3 из последних 14 матчей:

«Честно говоря, мы особо не обращали внимания на эту статистику. В каких-то матчах нам просто не везет. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но 3 победы в 14 матчах — это очень неприглядный показатель для нас. Мы обязаны срочно это исправить. Именно из-за таких чередующихся потерь мы остаемся в нижней части таблицы», — заявил Бердыев.

Уход Джабы Джигаури и политика легионеров

Тренер также затронул тему своего бывшего подопечного Джабы Джигаури, который ныне выступает в качестве лидера «Кызылкума»:

  • Вклад в чемпионство: в свое время Джаба внес большой вклад в завоевание чемпионства с командой, однако покинул ее из-за обновления состава и приглашения других футболистов;

  • Проблемы с выбором легионеров: Бердыев подчеркнул, что подбор иностранных игроков — дело непростое: одним требуется время на адаптацию, другим не хватает уровня и класса, поэтому в последнее время трансферы легионеров осуществляются реже.

Вопрос о национальной сборной: «Этот вопрос не ко мне»

В завершение пресс-конференции один из журналистов задал Рузикулу Бердыеву щекотливый вопрос: «Вы один из самых опытных и титулованных тренеров. Почему вас не привлекают в национальную сборную, почему вам не выказывают доверие?»

Тренер дал на этот вопрос короткий и загадочный ответ:

«Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, этот вопрос не ко мне. Поэтому я не могу на него ответить».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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