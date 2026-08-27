В Непале и Тибете мощный сель оставил без вести сотни туристов

Мощное наводнение на границе Непала и Тибета привело к настоящей трагедии в регионе. Всего за несколько минут потоки грязи, камней и воды разрушили дороги, мосты и здания, а судьба сотен людей осталась неизвестной.

Трагедия произошла в приграничном с Китаем районе Расува в Непале. Бурный водяной поток затопил территории вокруг реки Бхоте-Коши, нанеся серьезный ущерб жилым районам и объектам критической инфраструктуры.

Ситуация изменилась за считанные минуты

По предварительным данным, стихийное бедствие началось около 8:40 утра по местному времени. Министр иностранных дел Непала Шишир Ханал заявил в парламенте, что перед происшествием в 8:37 в районе было зафиксировано землетрясение, которое могло стать причиной оползня или смещения снежно-ледовой массы.

Однако эта версия пока не имеет окончательного подтверждения. В ходе дальнейшего анализа первоначальные данные о том, что землетрясение вызвало наводнение, были поставлены под сомнение. Поэтому специалисты продолжают изучать точную причину катастрофы.

Нет вестей о 384 туристах

Самый тревожный аспект трагедии — количество пропавших без вести. По данным Управления по туризму Непала, теряна связь с 384 путешественниками. Среди них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. В настоящее время официальные лица пытаются установить их местонахождение и проверить состояние безопасности.

Сообщается, что среди пропавших без вести есть граждане Индии, Великобритании, США, Южной Кореи, Малайзии, Южной Африки, Австралии и других стран.