68-летний мужчина снял брюки при прохождении через металлоискатель

·188·Мир
68-летний мужчина снял брюки при прохождении через металлоискатель

В Астане 68-летний мужчина был оштрафован на 86 500 тенге за то, что демонстративно снял брюки при прохождении через металлоискатель на входе в административное здание.

Инцидент произошел 24 августа около 09:28 в Центре приема граждан. Мужчина снял брюки во время прохождения через рамку металлоискателя. Правоохранительные органы установили его личность и передали дело в суд.

Суд квалифицировал действия мужчины как нарушение общественного порядка и проявление неуважения к окружающим, признав его виновным в мелком хулиганстве. На суде мужчина не признал свою вину и заявил, что сделал это в шутку.

Суд также учел его возраст. Согласно законодательству, к лицам старше 63 лет административный арест не применяется. По этой причине мужчине был назначен штраф в размере 20 МРП, что составляет 86 500 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Politsiya xodimi metalldetektordan o‘tayotgan kishini tekshirmoqda.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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