Астрономы получили новейший и самый детальный снимок звезды Бетельгейзе

Международная группа астрономов получила самые детальные снимки звезды Бетельгейзе, одного из ближайших к Земле красных сверхгигантов. Секреты этого небесного тела, которое примерно в 800 раз больше Солнца и в конце своей эволюции должно взорваться как сверхновая, имеют важное значение для науки. Об этом Иксбт.ком сообщает. Как передает иксбт.ком, наблюдения проводились с помощью радиоинтерферометра АЛМА. С помощью этого гигантского инструмента ученые выяснили, что субмиллиметровая фотосфера звезды имеет неровную, почти «гофрированную» структуру, а также содержит несколько горячих областей и неожиданно долго сохраняющийся яркий участок. Звезда Бетельгейзе находится на расстоянии около 600 световых лет от Земли.

Особенности атмосферы звезды

Новые наблюдения, проведенные в 2023 году, показали, что радиус субмиллиметровой фотосферы Бетельгейзе составляет примерно 1,1–1,3 радиуса звезды, а средняя температура составляет около 2300 К. Однако эта структура не является сферической: отклонения в видимом радиусе достигают около 6 процентов. Более слабое излучение наблюдается на расстоянии до 2,5 радиусов звезды.

Исследователи обнаружили как минимум две более горячие области в северо-восточной и юго-западной частях диска звезды. Выяснилось, что самая яркая из них примерно на 800 К горячее окружающего газа. Специалисты связывают эти структуры с мощными конвекционными процессами внутри Бетельгейзе. Огромные массы горячего газа могут подниматься из недр звезды, вызывая ударные волны во внешних слоях.

Долгоживущие структуры и будущие наблюдения

При сравнении новых данных с наблюдениями 2015 года был выявлен главный сюрприз. Яркая область в северо-восточной части диска практически осталась на том же месте и сохранила ту же интенсивность. Это указывает на то, что данная структура существует не менее семи лет, что значительно дольше, чем предсказывали современные модели для крупных конвективных образований.

Известно, что Бетельгейзе привлекла внимание астрономов несколько лет назад после резкого падения яркости, названного «Великим потемнением». Хотя видимые изменения породили предположения о приближающемся взрыве сверхновой, имеющиеся данные не позволяют назвать точное время такого события. Ученые планируют продолжить наблюдения с помощью АЛМА, чтобы определить устойчивость горячих областей и их связь с потерей вещества.

Маʼлумки, Бетелгейтсе бир неча йил олдин «Буюк ксиралашиш» деб номланган ёркинликнинг кескин пасайиши ортидан астрономлар еʼтиборини тортган еди. Ошкора оʻзгаришлар оʻта янги юлдуз портлашининг якинлашаётгани хакидаги таксминларни келтириб чикарган боʻлса-да, мавджуд маʼлумотлар бундай вокеанинг аник вактини айтишга имкон бермайди. Олимлар иссик худудларнинг тургʻунлиги ва уларнинг модда ёʻкотилиши билан богʻликлигини аниклаш учун АЛМА ёрдамида кузатишларни давом еттиришни реджалаштирмокда.