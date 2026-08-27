Появится возможность управления Виндовс-ПК с устройств Android

·2·Технологии
Появится возможность управления Виндовс-ПК с устройств Android

Приложение Фоне Линк в операционной системе Windows 11 в ближайшем будущем позволит пользователям удаленно выключать или перезагружать свои персональные компьютеры прямо с подключенного смартфона на Android. Ожидается, что эта функция еще больше усилит интеграцию между смартфоном и ПК, обеспечивая дополнительное удобство при выполнении повседневных задач. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, данное программное обеспечение уже сейчас позволяет пользователям просматривать уведомления, совершать звонки и пользоваться рядом других удобных функций. Однако новая возможность значительно расширит сферу межплатформенного управления, позволяя пользователю полностью контролировать компьютер, даже находясь не перед ним.

Анализ кода и новые возможности

Специалисты издания Windows Латест в ходе изучения программного кода приложения Линк то Windows, которое необходимо установить на Андроид-смартфон, обнаружили строки, указывающие именно на эту функцию. Выяснилось, что эта новая возможность пока не активна и находится на начальной стадии тестирования.

Судя по наличию в коде программы, нетрудно предположить, что разработчики активно работают над внедрением этой функции. Обычно такие изменения после появления в кодовой базе вскоре начинают тестироваться и для массовых пользователей.

Сроки внедрения функции

На данный момент точной информации о том, когда новая функция официально заработает и будет представлена широкой публике, нет. Тем не менее, эксперты предполагают, что официальный релиз не заставит себя долго ждать, учитывая, что функция уже добавлена в код.

Постепенное расширение возможностей сервиса Фоне Линк свидетельствует о том, что Microsoft уделяет особое внимание интеграции мобильных и настольных платформ. Ожидается, что в будущем в рамках этой экосистемы для пользователей будет представлено еще больше инструментов удаленного управления.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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