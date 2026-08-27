Ученые создали квантовую батарею, заряжающуюся за фемтосекунды

·26·Технологии
Ученые создали квантовую батарею, заряжающуюся за фемтосекунды

Исследователи из австралийского национального научного агентства КСИРО создали прототип квантовой батареи, принципиально отличающейся от традиционных литий-ионных аккумуляторов. Эта новая технология привлекает внимание специалистов тем, что скорость зарядки увеличивается вместе с размером устройства, а также способностью генерировать электрический ток. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным Иксбт.ком, новая разработка ведется командой под руководством квантового физика Джеймса Куача. В отличие от традиционных аккумуляторов, данное устройство не полагается на химические реакции для накопления энергии, а использует коллективные квантовые эффекты, основанные на взаимодействии света и материи.

Как работает квантовая батарея

Основу устройства составляет оптический микрорезонатор, состоящий из двух крошечных зеркал, расположенных на расстоянии всего 100 нанометров друг от друга. Это примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Пространство между зеркалами заполнено молекулами органического красителя и освещается с помощью лазера.

Взаимодействие фотонов с молекулами создает гибридные состояния света и материи — поляритоны. В результате возникает эффект сверхпоглощения, и молекулы начинают поглощать энергию не независимо, а коллективно. Чем больше количество молекул в системе, тем быстрее происходит процесс поглощения энергии.

Перспективы и практическое применение

На данный момент экспериментальный образец способен заряжаться за фемтосекунды — одну квадриллионную долю секунды. Накопленная энергия сохраняется в течение времени, примерно в миллион раз превышающего процесс зарядки, то есть наносекунды. Тем не менее технология пока очень далека от уровня аккумуляторов, предназначенных для смартфонов или электромобилей.

Емкость текущего прототипа микроскопична и составляет всего несколько миллиардов электрон-вольт. Главная задача, стоящая перед исследователями, — не только увеличить этот показатель, но и обеспечить стабильный отбор накопленной энергии. Последний проведенный эксперимент стал важным шагом в этом направлении: команда добавила дополнительный слой, позволяющий получать электрический ток из батареи.

Еще одно важное преимущество разработки КСИРО заключается в том, что она может работать при комнатной температуре. Некоторые альтернативные концепции квантовых батарей требуют использования сверхпроводников и охлаждения до температур ниже -150 °К, что значительно затрудняет практическое применение.

Квантовая батареяCSIROТехнологииИнновацииНаучные исследования
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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