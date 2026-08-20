Китайские автомобили заняли пятую часть рынка Великобритании

В июле текущего года китайские автомобильные бренды добились значительного успеха на автомобильном рынке Великобритании, составив почти пятую часть общего числа регистраций. Этот показатель свидетельствует о том, что позиции азиатских производителей на местном рынке продолжают укрепляться, создавая серьезную конкуренцию традиционным автоконцернам. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, основными факторами этого роста стали доступная ценовая политика, современные электродвигатели и гибридные системы, а также высокий уровень оснащения базовых комплектаций. Именно эти преимущества побуждают покупателей в Великобритании обращать внимание на новые бренды.

Стремительное развитие новых брендов

Ярким свидетельством успеха на рынке можно считать тот факт, что компаниям Омода-Джаеку и BYD за короткое время удалось продать свой 100-тысячный автомобиль в Великобритании. Этот результат подтверждает, что новые участники находят свое место в стране и завоевывают доверие покупателей.

Согласно данным, автомобили, предлагаемые китайскими производителями, значительно превосходят другие предложения на рынке по соотношению цены и качества. Это создает трудности для традиционных крупных автомобильных брендов, поскольку им сложно сохранять конкурентоспособность с точки зрения себестоимости.

Проблемы традиционных брендов и перспективы на будущее

Многие известные европейские и британские автопроизводители сталкиваются с трудностями при адаптации к ценовой политике и уровню технологического оснащения китайских компаний. В свою очередь, китайские производители завоевывают лидерство в сегментах электромобилей и гибридных автомобилей, предлагая покупателям современные решения.

По мнению экспертов, если традиционные бренды не примут меры по оптимизации расходов и ускорению технологического обновления, китайские автомобили могут еще больше увеличить свою долю на рынке Великобритании. Однако главный вопрос заключается в том, удастся ли сохранить такие высокие темпы роста в будущем.