У морских коньков рожает не самка, а самец: удивительный секрет природы

·6·Мир
У морских коньков рожает не самка, а самец: удивительный секрет природы

В природе существует множество явлений, способных удивить человека. Одно из них — то, что у морских коньков вынашивает и производит на свет потомство не самка, а именно самец.

На первый взгляд это может показаться невероятным. Но процесс размножения у морских коньков кардинально отличается от других живых существ.

Икру принимает самец

Dengiz otining ko‘plab kichik bolalari kapsula ichida to‘plangan.

В процессе размножения самка морского конька откладывает икринки в специальную инкубационную сумку, расположенную на брюшке самца. После этого основная «ответственность» ложится на самца.

Самец некоторое время хранит икринки в своей специальной сумке. За это время икринки развиваются и начинают превращаться в крошечных морских коньков.

Самое интересное начинается после этого.

Самец морского конька «рожает»

Yashil o‘simliklar orasida suzib yurgan xolli dengiz oti.

Когда детеныши полностью формируются, самец морского конька выпускает их из сумки во внешнюю среду. Хотя этот процесс не похож на роды у человека, с биологической точки зрения функцию рождения потомства выполняет самец.

У некоторых видов за один раз может родиться до сотен крошечных морских коньков. А новорожденные морские коньки сразу же начинают самостоятельную жизнь.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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