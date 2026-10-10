Спутник Вантор сфотографировал Сатурн из космоса

·34·Мир
Спутник Вантор сфотографировал Сатурн из космоса

Находящийся на орбите Земли спутник компании Вантор сфотографировал планету Сатурн, находящуюся на расстоянии почти 1,5 миллиарда километров от Земли. Об этом сообщает издание «Накед Скиенке».

Отмечается, что компания Вантор, ранее известная как Максар Intelligence, развивает технологии съемки космических объектов с околоземной орбиты. Ранее компания уже успешно фиксировала на камеру другие спутники и космические аппараты прямо с орбиты.

В частности, в декабре 2025 года спутник ВорлдВиев-3 сфотографировал неисправный аппарат Starlink на высоте 240 километров от Земли. А в апреле 2026 года спутник ВорлдВиев Легион 4 запечатлел космический телескоп «Хаббл» с расстояния почти 61,8 километра.

По данным компании, семь ее спутников способны отслеживать и фотографировать объекты на орбите Земли. Максимальное разрешение снимков может достигать 2,5 сантиметра на один пиксель.

Съемка Сатурна стала очередным достижением компании, демонстрирующим ее возможности по наблюдению за космическими объектами.

VantorМаксар ИнтеллектСатурнWorldView-3
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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