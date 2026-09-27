Таинственный радиосигнал из космоса привлек внимание ученых

·72·Мир
Таинственный радиосигнал из космоса привлек внимание ученых

Ученые, повторно проанализировавшие данные 33 планетных систем с помощью китайского радиотелескопа FAST, зафиксировали необычный радиосигнал, исходивший со стороны звезды К2-155. Однако исследователи подчеркивают, что на данный момент недостаточно доказательств для связывания этого сигнала с внеземной цивилизацией. Об этом сообщают ТРТ Хабер и СкиенкеАлерт.

Сообщается, что ученые изучают радиосигналы с целью поиска следов других технологически развитых форм жизни во Вселенной. Данное направление входит в рамки исследований СЭТИ — поиска внеземного разума.

В исследовании с помощью новых методов были пересмотрены данные о 33 экзопланетных системах, которые 500-метровый китайский радиотелескоп FAST наблюдал в 2021 году. Ученые искали радиосигналы в очень узком диапазоне, редко встречающиеся в естественных космических процессах и меняющие свою частоту с течением времени.

В процессе повторного анализа сначала было зарегистрировано более 139 тысяч сигналов. После применения различных фильтров и методов обнаружения радиопомех особое внимание было уделено лишь двум из них. Если один из них оказался ранее обнаруженным сигналом, который впоследствии признали помехой земного происхождения, то второй представлял собой новый сигнал, пришедший со стороны системы К2-155.

Сигнал в направлении К2-155

Сигнал, получивший название НБС 260108, был зафиксирован в направлении красного карлика К2-155, находящегося примерно в 238 световых годах от Земли. В этой системе насчитывается три суперземли, причем внешняя планета расположена близко к обитаемой зоне звезды.

Сигнал был зафиксирован на частоте 1148,4167 МГц и привлек внимание исследователей своей узкополосностью и смещением частоты во времени. Кроме того, он был зарегистрирован в главном луче телескопа FAST, направленном в сторону К2-155, и не наблюдался в других окружающих лучах.

Однако последующие проверки не подтвердили принадлежность сигнала внеземной цивилизации. Сигнал сильно проявился только в одном канале поляризации. К тому же похожие сигналы на близких частотах были зафиксированы и при наблюдениях трех других звезд. Это усилило вероятность того, что он является радиопомехой земного или приборного происхождения.

Исследователи пока не смогли точно определить источник сигнала. По этой причине НБС 260108 пока остается неизвестным сигналом, и вероятность его происхождения с Земли или от оборудования оценивается выше, чем вероятность внеземного источника.

Радиопомехи — одна из главных проблем

Радиоволны с самой Земли создают большую проблему при обнаружении слабых сигналов из космоса. Такие устройства, как спутники, самолеты, системы связи и навигации, могут создавать помехи астрономическим наблюдениям.

В то же время способность телескопа FAST наблюдать за разными направлениями одновременно с помощью 19 отдельных лучей помогает отсеивать подобные сигналы.

Ученые отмечают, что данное исследование пока не дает доказательств существования внеземной жизни. Тем не менее новые методы машинного обучения и фильтрации сигналов могут найти применение в будущем при поиске технологических сигналов из космоса.

радиотелескоп FASTK2-155NBS 260108SETI
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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