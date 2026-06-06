Обзор космоса: спутник США сфотографировал китайскую ракету

·43·Технологии
Обзор космоса: спутник США сфотографировал китайскую ракету

Американская компания Вантор опубликовала уникальный и необычный снимок, сделанный из космоса. Спутник ВорлдВиев Легион успешно сфотографировал отработавшую ступень китайской ракеты Лонг Марч 3Б на орбите с расстояния примерно 88 километров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам представителей компании, это не просто демонстрация возможностей космической съемки, а доказательство того, что современные спутниковые системы способны детально наблюдать за объектами непосредственно на орбите. Полученное изображение позволяет не только идентифицировать объект, но и оценить его состояние, ориентацию в пространстве и характеристики движения.

По мнению специалистов Вантор, такие данные помогают понять, находится ли объект в стабильном состоянии или вращается вокруг своей оси. Подобные наблюдения имеют крайне важное значение для контроля космического мусора, в частности крупных фрагментов ракет.

Многие ракетные ступени остаются на орбите годами, создавая риск столкновения с действующими коммуникационными, метеорологическими и научными спутниками. Столкновение даже одного крупного объекта может привести к образованию тысяч новых фрагментов.

По мере роста числа космических запусков и плотности спутников мониторинг ситуации в космосе становится актуальной задачей. Теперь для операторов важно не только знать точные координаты объекта, но и понимать его тип и вероятные будущие траектории движения.

КосмосТехнологииVantorСпутникКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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