На планете Сатурн обнаружена гигантская десятиугольная атмосферная аномалия

Астрономы обнаружили гигантскую десятиугольную облачную структуру в южном полушарии планеты Сатурн. Согласно данным иксбт.ком, необычный декагон стал вторым по величине известным атмосферным многоугольником после знаменитого шестиугольника, расположенного в северной части планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Это важное открытие было сделано благодаря снимкам, полученным космическим телескопом Хаббл в 2023 году. С 2012 по 2023 год из-за положения Сатурна относительно Земли южная часть планеты была практически закрыта для наблюдений, поэтому предыдущие исследования не приносили результатов.

Масштабы и характеристики гигантской структуры

Десятиугольное облачное образование привлекает внимание своими огромными размерами. По расчетам, периметр облачного декагона составляет около 167 820 километров, а длина каждой стороны оценивается примерно в 16 782 километра.

Для сравнения, ширина знаменитого шестиугольника на северном полюсе Сатурна составляет около 32 тысяч километров. По предварительным расчетам ученых, для совершения полного оборота вокруг вновь обнаруженного многоугольника требуется около 800 дней.

Роль атмосферных потоков

По мнению специалистов, данный декагон возник в результате взаимодействия мощных атмосферных потоков. Компьютерное моделирование показало, что изогнутая волна, удерживаемая реактивным потоком, способна формировать устойчивые многоугольные структуры.

С помощью этого же механизма ученые ранее объяснили происхождение северного шестиугольника. Однако у обоих образований есть свои уникальные различия.

В то время как северный шестиугольник десятилетиями сохраняет свою практически неизменную форму, некоторые части южного декагона заметно меняют свою яркость. Это свидетельствует о том, что новая структура все еще находится в процессе формирования или является нестабильной.

В настоящее время исследователи планируют наблюдать за декагоном в течение нескольких лет. Им предстоит выяснить, останется ли эта структура такой же стабильной, как северный шестиугольник, или она рассеется по мере изменения сезонного освещения Сатурна. Максимальное солнечное освещение этого региона ожидается к 2032 году.