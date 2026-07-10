Rostec представила новую линейку беспилотных летательных аппаратов «Saturn»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав госкорпорации «Rostec», впервые представил широкой общественности беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии «Saturn». Устройства, продемонстрированные на международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани, привлекли внимание отраслевых экспертов своими современными технологическими решениями и широкими функциональными возможностями. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

В новую линейку вошли универсальный дрон «Saturn-30» и малогабаритный «Saturn-10», оснащенный оптико-электронной системой. Главная особенность этих аппаратов заключается в наличии автономных систем навигации и управления, основанных на машинном зрении и AI. Это позволяет дронам выполнять задачи в сложных условиях без участия человека.

Технические возможности и функциональность

Модель «Saturn-30» отличается высокой грузоподъемностью и скоростью. Аппарат общим весом 30 кг способен находиться в воздухе до одного часа и развивать скорость до 180 км/ч. Устройство может подниматься на высоту до 3000 метров и перевозить грузы массой до 7 кг. Эти показатели делают его удобным инструментом для логистики и служб оперативной доставки.

Меньшая модель «Saturn-10» предназначена преимущественно для мониторинга и поисковых работ. Его вес составляет 10 кг, а продолжительность полета — 30 минут. Оба дрона оснащены электродвигателями, что обеспечивает их экологичность и бесшумность работы. По данным «Rostec», устройства полностью собраны из отечественных комплектующих.

Ожидается, что эти дроны будут широко применяться в гражданских целях. В частности, планируется их использование в следующих направлениях:

Дистанционный мониторинг и контроль территорий;

Доставка грузов в труднодоступные места;

Проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях;

Анализ состояния инфраструктурных объектов с помощью AI.

Разработчики отмечают, что процесс реализации проекта занял рекордно короткие сроки. Путь от этапа проектирования до летных испытаний был пройден всего за шесть месяцев. В настоящее время все дроны серии «Saturn» проходят финальные летные испытания, и в скором времени ожидается их запуск в серийное производство.

Для стран с обширной территорией и развивающейся логистической системой, таких как Узбекистан, технология автономных дронов в будущем может стать важным фактором в сельском хозяйстве и сфере доставки. Аппараты, управляемые с помощью AI, становятся ключевым драйвером экономии человеческих ресурсов и повышения безопасности.