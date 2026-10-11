В Киеве мужчина чудом уцелел при мощном взрыве на детской площадке

·68·Мир
В Киеве мужчина чудом уцелел при мощном взрыве на детской площадке

В Киевской области камеры видеонаблюдения запечатлели жуткий инцидент, показывающий, что грань между жизнью и смертью человека порой зависит всего от нескольких шагов и секунд. В результате воздушного удара или падения обломков ракеты/дрона по детской площадке и зоне отдыха, расположенным во дворе многоэтажных жилых домов, произошел мощный взрыв с пожаром.

Местный житель, проходивший мимо этого места всего за несколько секунд до происшествия, уцелел благодаря невероятному чуду.

Драма, разыгравшаяся за секунды: Кадры с камеры видеонаблюдения

Опубликованные видеокадры показывают развитие событий секунда за секундой:

  • 17:22:09 — Обычная прогулка: Мужчина спокойно идет по дорожке возле детской площадки и беседок для отдыха;

  • 17:22:16 — Покидание территории: Гражданин движется по пешеходной дорожке и делает шаг в сторону края площадки;

  • 17:22:20 — Неизбежный удар и спешка: Заметив доносящийся с воздуха громкий звук, мужчина ускоряет шаг и пытается убежать. В ту же секунду на площадку, которую он только что миновал, падает огромный огненный шар, происходит страшный взрыв;

  • 17:22:21 — Огненная волна: Мощная ударная волна взрыва, пламя и осколки охватывают всю площадку. Несмотря на то, что мужчина находился всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва, то, что он успел сделать несколько шагов вперед, спасло его от прямого удара;

  • 17:22:24 — Черный дым и разрушения: После удара детская площадка осталась в огне, беседка и близлежащие конструкции полностью разрушены.

Чудесное спасение и безопасность мирного населения

Этот видеоролик широко распространился в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения:

  • Цена нескольких секунд: Если бы гражданин задержался в пути на несколько секунд или замедлил шаг, он бы неизбежно оказался в самом центре взрыва;

  • Важность мер безопасности: Данная ситуация показывает, что риск воздушных ударов высок и в жилых массивах. Специалисты подчеркивают, что во время воздушной тревоги не следует находиться на открытой местности и важно сразу направляться в укрытия для спасения жизни.

Киевская областьдетская площадкаавиаударчудесное спасение
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)5 октября 21:37"Они не доверяют друг другу”: Эксперт раскрыл секрет совместного визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль"Они не доверяют друг другу”: Эксперт раскрыл секрет совместного визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль6 сентября 13:12В Китае зажженная девушкой пиротехника взорвалась рядом с ней (видео)В Китае зажженная девушкой пиротехника взорвалась рядом с ней (видео)20 сентября 19:30Кровавая трагедия на борту ФлйДубаи: Пилот попытался уронить самолет (видео)Кровавая трагедия на борту ФлйДубаи: Пилот попытался уронить самолет (видео)30 сентября 15:13Оторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыОторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофы16 сентября 09:10В Нью-Йорке выжил мужчина, в которого ударила молния (видео)В Нью-Йорке выжил мужчина, в которого ударила молния (видео)5 сентября 05:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери