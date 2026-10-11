В Киеве мужчина чудом уцелел при мощном взрыве на детской площадке
В Киевской области камеры видеонаблюдения запечатлели жуткий инцидент, показывающий, что грань между жизнью и смертью человека порой зависит всего от нескольких шагов и секунд. В результате воздушного удара или падения обломков ракеты/дрона по детской площадке и зоне отдыха, расположенным во дворе многоэтажных жилых домов, произошел мощный взрыв с пожаром.
Местный житель, проходивший мимо этого места всего за несколько секунд до происшествия, уцелел благодаря невероятному чуду.
Драма, разыгравшаяся за секунды: Кадры с камеры видеонаблюдения
Опубликованные видеокадры показывают развитие событий секунда за секундой:
17:22:09 — Обычная прогулка: Мужчина спокойно идет по дорожке возле детской площадки и беседок для отдыха;
17:22:16 — Покидание территории: Гражданин движется по пешеходной дорожке и делает шаг в сторону края площадки;
17:22:20 — Неизбежный удар и спешка: Заметив доносящийся с воздуха громкий звук, мужчина ускоряет шаг и пытается убежать. В ту же секунду на площадку, которую он только что миновал, падает огромный огненный шар, происходит страшный взрыв;
17:22:21 — Огненная волна: Мощная ударная волна взрыва, пламя и осколки охватывают всю площадку. Несмотря на то, что мужчина находился всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва, то, что он успел сделать несколько шагов вперед, спасло его от прямого удара;
17:22:24 — Черный дым и разрушения: После удара детская площадка осталась в огне, беседка и близлежащие конструкции полностью разрушены.
Чудесное спасение и безопасность мирного населения
Этот видеоролик широко распространился в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения:
Цена нескольких секунд: Если бы гражданин задержался в пути на несколько секунд или замедлил шаг, он бы неизбежно оказался в самом центре взрыва;
Важность мер безопасности: Данная ситуация показывает, что риск воздушных ударов высок и в жилых массивах. Специалисты подчеркивают, что во время воздушной тревоги не следует находиться на открытой местности и важно сразу направляться в укрытия для спасения жизни.
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