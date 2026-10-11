В Киеве мужчина чудом уцелел при мощном взрыве на детской площадке

В Киевской области камеры видеонаблюдения запечатлели жуткий инцидент, показывающий, что грань между жизнью и смертью человека порой зависит всего от нескольких шагов и секунд. В результате воздушного удара или падения обломков ракеты/дрона по детской площадке и зоне отдыха, расположенным во дворе многоэтажных жилых домов, произошел мощный взрыв с пожаром.

Местный житель, проходивший мимо этого места всего за несколько секунд до происшествия, уцелел благодаря невероятному чуду.

Драма, разыгравшаяся за секунды: Кадры с камеры видеонаблюдения

Опубликованные видеокадры показывают развитие событий секунда за секундой:

17:22:09 — Обычная прогулка: Мужчина спокойно идет по дорожке возле детской площадки и беседок для отдыха;

17:22:16 — Покидание территории: Гражданин движется по пешеходной дорожке и делает шаг в сторону края площадки;

17:22:20 — Неизбежный удар и спешка: Заметив доносящийся с воздуха громкий звук, мужчина ускоряет шаг и пытается убежать. В ту же секунду на площадку, которую он только что миновал, падает огромный огненный шар, происходит страшный взрыв;

17:22:21 — Огненная волна: Мощная ударная волна взрыва, пламя и осколки охватывают всю площадку. Несмотря на то, что мужчина находился всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва, то, что он успел сделать несколько шагов вперед, спасло его от прямого удара;

17:22:24 — Черный дым и разрушения: После удара детская площадка осталась в огне, беседка и близлежащие конструкции полностью разрушены.

Чудесное спасение и безопасность мирного населения

Этот видеоролик широко распространился в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения: