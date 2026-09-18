Мощные взрывы и баллистическая атака: по Киеву и области нанесены ракетные удары

В столице Украины городе Киеве и на территории Киевской области снова прозвучала воздушная тревога, раздался ряд громких взрывов. Украинские СМИ, мониторинговые ресурсы и местные официальные лица распространили информацию о том, что Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами в направлении столицы. Как пишет издание «Страна» со ссылкой на мониторинговые каналы, мощные взрывы, прогремевшие в центре Киева и его окрестностях, свидетельствуют о применении баллистики. За несколько минут до атаки Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили экстренное предупреждение о том, что ракеты движутся непосредственно в центр столицы.

Мэр города Виталий Кличко обратился к жителям Киева и подчеркнул, что над городом активно работают системы противовоздушной обороны (ПВО), атака ведется по баллистической траектории, и призвал людей не покидать убежища. При этом местные Телеграм-каналы выдвигают различные предположения относительно типа оружия, использованного при ударах: одни источники пишут о гиперзвуковых ракетах «Циркон», другие заявляют о применении крылатых комплексов «Оникс».

Итак, насколько успешно ПВО отразила ракеты, направленные на Киева, получили ли повреждения важные объекты инфраструктуры города и как развивается ситуация?

«Баллистический удар и неизвестный тип ракет»: Детали атаки

Основные факты о ситуации, произошедшей в Киеве и его окрестностях:

Взрывы в центре столицы: в нескольких районах города одновременно прогремели очень громкие раскаты, а системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность;

Официальное предупреждение: ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистического вооружения, зафиксировав полет ракет в направлении Киева;

Экстренное заявление Кличко: Мэр города Виталий Кличко призвал горожан оставаться в безопасных местах: «В столице работают силы ПВО. Киев находится под баллистическим огнем»;

Масштаб атаки: Отмечается, что угроза ударов была направлена не только на центр Киева, но и на Броварское и Бориспольское направления области.

«"Циркон", "Оникс" или "Искандер"?»: Предположения о типах вооружения

Информация, предоставленная оперативными мониторинговыми каналами и военными обозревателями:

Версия «Киев ИНФО»: Канал сообщил, что не менее двух гиперзвуковых ракет «Циркон» были направлены в сторону Киева, Броваров и Борисполя;

Мнение «Реального Киева»: Этот источник предполагает, что в ударах могли использоваться скоростные ракеты «Оникс», запущенные с крымского побережья;

Минимальное время расчета: Из-за крайне малого времени подлета баллистических и гиперзвуковых ракет (несколько минут) время на оповещение граждан и их прибытие в убежища резко сократилось;

Последствия уточняются: На данный момент полная информация о погибших, пострадавших и точных масштабах ущерба городской инфраструктуре не предоставлена, следственные действия продолжаются.

Военно-стратегический анализ: Заключение специалистов

Оценка военных аналитиков относительно очередных ударов по Киеву:

Тактика истощения ПВО: Одновременное применение баллистических и гиперзвуковых средств направлено на истощение ресурсов противовоздушной обороны противника и проверку скорости реакции;

Энергетические и логистические цели: По мере приближения осенне-зимнего сезона стратегические транспортные узлы и объекты центрального командования вновь могут стать основными мишенями;

Требование безопасности населения: Подчеркивается важность крайне серьезного отношения к любым сигналам во время баллистических атак, нахождения вдали от окон и улиц.

Очередные мощные ракетные удары в небе над Киевом показали, что противостояние воздушных атак и ПВО на поле боя остается на пике своей напряженности.

Как вы думаете, как активное использование сторонами баллистического и гиперзвукового оружия повлияет на дальнейшую фазу конфликта? Способны ли системы ПВО вокруг Киева полностью отразить современные ракетные удары? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этих острых военных событий в регионе со всеми своими близкими и друзьями-наблюдателями!