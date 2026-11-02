Чудо в океане: 5 человек, дрейфовавших почти 3 месяца, найдены в 5500 км от дома

·95·Мир
Чудо в океане: 5 человек, дрейфовавших почти 3 месяца, найдены в 5500 км от дома
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  • Пять пассажиров лодки, потерявшей курс из-за сильного шторма при выходе из Микронезии, дрейфовали в открытом океане почти 90 дней.
  • Они были обнаружены недалеко от острова Фаннинг на расстоянии 5500 километров от исходной точки.
  • В июле группа из девяти человек отправилась с острова Мурило в сторону острова Руо.
  • Остальные четыре участника группы до сих пор не найдены.

В бескрайних просторах Тихого океана был зафиксирован беспрецедентный пример человеческой воли и выносливости. По данным британского издания Даилй Маил пять пассажиров лодки, почти три месяца дрейфовавших в открытом океане в неизвестности, были чудесным образом найдены живыми.

Лодка, вышедшая в конце июля от берегов Микронезии и сбившаяся с курса из-за сильного шторма, спустя почти 90 дней была замечена недалеко от чужого острова, расположенного на расстоянии 5,5 тысяч километров от исходной точки.

Как часовая поездка превратилась в океанский плен?

Развитие событий началось с поездки на соседний остров, которая казалась простой и безопасной:

  • Цель и маршрут: В последних числах июля группа из 9 человек на небольшой лодке отправилась с острова Мурило (Микронезия) в сторону соседнего острова Руо. Этот путь по воде должен был занять всего около 1 часа;

  • Неожиданный шторм: В открытых водах лодка попала в сильный шторм, управление было потеряно, и волны унесли её вглубь открытого океана;

  • Безуспешные поиски: Несмотря на то, что местные спасательные службы в течение нескольких недель — до 9 августа — проводили масштабные поисковые работы, найти след лодки в океанской бездне не удалось, и поиски были прекращены.

Спасение на Кирибати: Тайна детей и остальных четверых

1 ноября жители острова Фаннинг, входящего в состав государства Кирибати, заметив у берега дрейфующую лодку, поспешили на помощь:

  • Спасенные и первая помощь: Внутри лодки были найдены живыми и невредимыми 5 человек, включая двоих маленьких детей. Местный пастор приютил их и оказал первичную продовольственную и медицинскую помощь;

  • Эвакуация и лечение: Местный депутат парламента Кирибати рекомендовал как можно скорее доставить этих людей в ближайший крупный населенный пункт — Киримати — для полноценного обследования и медицинских процедур;

  • Судьба четырех пассажиров неизвестна: Из 9 человек, отправившихся в путь, четверых сейчас в лодке не оказалось. Погибли ли они в пути или упали в воду — официальной информации об этом не поступало;

  • Тишина и частная жизнь: О том, как им удалось выжить в открытом океане почти 90 дней без еды и воды, выжившие пока отказываются раскрывать подробности и просят уважать их частную жизнь.

Микронезийский политик Александр Наррун выразил благодарность спасателям и местным жителям, сообщил, что они молятся за пропавших пассажиров, и попросил главу государства начать переговоры о скорейшем возвращении своих граждан на родину.

МикронезияКирибатиТихий океанОстров ФаннингСпасение
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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