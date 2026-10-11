Куда исчез Зеленский после призыва Трампа о смене власти?

·2·Мир
Куда исчез Зеленский после призыва Трампа о смене власти?

Вслед за резонансным заявлением президента США Дональда Трампа о необходимости смены власти в Украине и избрания нового лидера, способного договориться с Россией, вокруг Владимира Зеленского возникла новая загадочная ситуация. Политолог и член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в комментарии изданию «АиФ» отметил, что в Киеве никто точно не знает, где находится действующий глава.

Вечером в субботу, 10 октября, традиционное ежедневное видеообращение Зеленского в социальных сетях опубликовано не было, что еще больше усилило данные предположения.

«В Киеве его никто не видел»: заявления Вакарова

Политолог, опираясь на свои источники, описывает ситуацию в украинской столице следующим образом:

  • Источники молчат: «В Киеве никто не знает, где Зеленский. Вчера и сегодня я наводил справки через свои связи и людей, с которыми общаюсь, — его никто не видел», — говорит аналитик;

  • Отмена традиционного выхода: Невыход официального видеообращения, которое ежедневно размещается в сети, стал причиной различных слухов в политических кулуарах;

  • Два возможных адреса: По мнению Вакарова, в настоящее время Зеленский либо скрывается в одном из специальных бункеров в Киеве, либо мог направиться в сторону Великобритании, которая оказывает ему наибольшую поддержку.

Молчание киевской элиты: минимальная реакция на призыв Трампа

Несмотря на прямую атаку со стороны главы Белого дома, в официальных кругах Украины практически не наблюдалось открытой реакции:

  • Предположения о внутренней панике: «Многие в столице говорят, что он находится в глубокой депрессии и скрылся с глаз долой», — добавляет Вакаров;

  • Выжидательная позиция политических кругов: Ведущие политические круги Украины не выступили с открытыми и масштабными протестами против предложения Трампа о выборе нового лидера в Киеве, что свидетельствует о царящих в кулуарах настроениях осторожного выжидания.

В ситуации усиления давления со стороны Дональда Трампа и похолодания отношений с Вашингтоном временное отстранение руководства Киева от информационного поля еще больше усиливает неопределенность на дипломатической арене.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВасилий ВакаровДругая Украина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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