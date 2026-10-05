Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)

Произошедший в одном из городов Египта случай, полностью попавший на уличные камеры видеонаблюдения, вызвал большой резонанс и бурю эмоций в социальных сетях по всему миру. На одной из узких и оживленных улиц случайный прохожий благодаря своей ловкости и молниеносной реакции поймал в воздухе малыша, рухнувшего вниз из окна верхнего этажа, и спас его от неминуемой гибели.

Видеоролик, запечатлевший этот секундный подвиг, посмотрели миллионы людей, а египтянин превратился в настоящего народного героя.

Как все произошло? Хронология, запечатленная камерой

На кадрах камеры наблюдения видно, что развитие событий решилось всего за несколько секунд:

Осознание опасности: Один из мирно шедших по улице граждан (мужчина в синей одежде) замечает, что на окне верхнего этажа здания повис маленький ребенок и вот-вот сорвется вниз;

Секундный бег и риск: В момент, когда у ребенка соскальзывают руки и он начинает падать, мужчина, не раздумывая, бросается прямо к точке падения;

Спасение в воздухе: Всего в метре от удара о твердый асфальт мужчина вытягивает руки вперед и ловко прижимает ребенка к груди, не давая ему упасть на землю;

Безопасность и изумление: Спаситель, сохранив равновесие вопреки силе удара, поднимает ребенка на руки и проверяет, цел ли он. Окружающие же свидетели замирают от пережитого ужасного инцидента и его счастливого конца.

Ответственность и серьезное предупреждение родителям

По предварительным данным, малыш остался у окна без присмотра, из-за чего вылез на открытую раму и случайно потерял равновесие. Благодаря проворности мужчины младенца удалось спасти без тяжелых травм.

Специалисты и службы экстренного реагирования в связи с этим инцидентом в очередной раз предупреждают родителей и напоминают о необходимости устанавливать на окна специальные защитные сетки и замки безопасности, особенно в многоэтажных домах, а также ни на секунду не оставлять маленьких детей без присмотра. Ведь в подобных ситуациях чудесное спасение происходит далеко не всегда.